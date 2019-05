La Fiorentina ora trema | Antognoni | “Ce la faremo”

Pagelle e Highlights 37^ giornata : Empoli - colpo salvezza. Incubo Fiorentina. Milan e Atalanta - Champions ancora viva! Il Napoli asfalta l’Inter : Pagelle 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata di Serie A. Si partirà con Udinese-SPAL, match delicatissimo ai fini della lotta salvezza. Friulani chiamati alla prova del nove per cercare di rimanere ancorati alla Serie A. Dall’altra parte una SPAL ormai salva, ma pronta a vender cara la pelle fino alla […] L'articolo Pagelle e Highlights 37^ giornata: Empoli, colpo salvezza. Incubo Fiorentina. ...

Fiorentina - Morabito (presidente Ussi Toscana) : “Lettera Della Valle un errore madornale” : La Fiorentina perde ancora, lo fa in casa contro il Milan. Prosegue dunque la striscia di risultati negativi per i viola, che va ormai avanti da mesi. Ma prima Della sfida, il patron Diego Della Valle aveva pubblicato su “La Nazione” una lettera in cui manifestava il suo disappunto contro tutti quei tifosi che stanno mandando avanti una contestazione che dura da un po’. A tal proposito è voluto intervenire anche Franco ...

Gattuso e il coraggio di credere nelle proprie idee. Calhanoglu decisivo - ‘tregua’ Bakayoko : il Milan batte la Fiorentina e sogna la Champions : Il Milan supera 0-1 la Fiorentina e tiene vivo il sogno Champions League. Gattuso conferma le proprie idee e viene ripagato con una vittoria decisiva: rossoneri in piena lotta per l’Europa Dopo la vittoria dell’Atalanta del pomeriggio, la trasferta del Milan a Firenze era diventata ancor più complicata. La prima di quelle che sono state definite 3 ‘finali’, rischiava già di estromettere i rossoneri dalla corsa al ...

Fiorentina-Milan oggi - orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si gioca oggi Fiorentina-Milan, uno dei tre anticipi della Serie A per quanto riguarda la sua 36a e terzultima giornata: i viola hanno bisogno di una vittoria, se non altro per raffreddare un ambiente surriscaldatosi nelle ultime settimane, così come i rossoneri, in cerca di uno stop dell’Atalanta in chiave Champions League. Sul fronte casalingo, Vincenzo Montella avrà a che fare con l’assenza di Pezzella per frattura al volto. Sarà ...

La Fiorentina guarda ancora in Francia : occhi su Oudin : Il rapporto tra la Fiorentina e il mercato francese si è intensificato negli ultimi due anni e, come riportato da Yahoo Sport Francia , una nuova pista potrebbe aprirsi tra i viola e il campionato transalpino: la società italiana starebbe infatti seguendo Remi Oudin , esterno offensivo del Reims . Il classe '96 piace ...

Serie A. Empoli batte Fiorentina - azzurri ancora vivi : L'Empoli e' ancora vivo. Nel lunch match della quartultima giornata della Serie A, la squadra azzurra ha vinto, in casa, il derby toscano

Empoli-Fiorentina - Andreazzoli ci crede : “il campionato ha ancora un senso” : “Sono molto felice per la vittoria ma lo sono soprattutto per i miei giocatori e per i tifosi perche’ so quanto tenessero a questa gara che aveva un valore speciale per loro. I tre punti ci consentono di dare un senso ancora alle prossime tre partite, era quello che volevamo, abbiamo fatto tutti quel qualcosa in piu’ per questo successo che ci godiamo fino a stasera ma dobbiamo presto tornare a concentrarci sul finale di ...

L’Empoli spera ancora - Diego Farias stende una spenta Fiorentina : crisi nerissima per i viola : Basta un gol nel secondo tempo alla formazione azzurra per stendere la Fiorentina, che continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria L’Empoli torna a vedere la salvezza, la formazione di Andreazzoli stende la Fiorentina al Castellani e si avvicina sensibilmente all’Udinese, fermata sul pari ieri dall’Inter. Jennifer Lorenzini/LaPresse Una vittoria fondamentale, ottenuta peraltro nel derby toscano con i viola, ...

Empoli-Fiorentina - derby all’ora di pranzo : la gara è live su DAZN : Il lunch match della 35esima giornata è una sfida che racchiude diversi motivi di interesse: al Castellani l’Empoli, che vuole mantenere vive le ultime speranze di salvezza, ospita la Fiorentina in un derby tutto toscano. Appese a un filo le speranze dei viola di qualificarsi in Europa League, ma non manca la voglia di fare […] L'articolo Empoli-Fiorentina, derby all’ora di pranzo: la gara è live su DAZN è stato realizzato da ...

Fiorentina - Laurini : 'Coppa Italia? Ci siamo rimasti male - ora onoriamo la maglia' : Vincent Laurini , difensore della Fiorentina , parla a Sky Sport prima della sfida contro il Sassuolo: 'C'è grande delusione, siamo rimasti male perché avevamo fatto un ottimo percorso in Coppa e volevamo portarlo a termine. Abbiamo incontrato una squadra ...

Finale Coppa Italia calcio femminile - Juventus-Fiorentina : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, domenica 28 aprile, alle ore 12.30 vivremo l’ultimo atto della stagione ufficiale di calcio femminile Italiano. Allo Stadio Tardini di Parma, infatti, Juventus e Fiorentina scenderanno in campo per la Finale della Coppa Italia 2018/19, ennesimo capitolo dell’avvincente duello tra le due compagini. Si sfideranno, infatti, le freschissime campionesse d’Italia e le vincitrici delle ultime due edizioni. Il match che assegnerà ...

Fiorentina-Sassuolo : 'Cessione Chiesa non scontata. Ora vinciamo per Firenze' : La Fiorentina è pronta a ritornare in campo. Dall'Atalanta al Sassuolo, dal sogno finale ad un campionato a cui non c'è più niente da chiedere: " La delusione è tanta ma adesso dobbiamo ripartire - ha ...

Il futuro di Chiesa e la sfida contro il Sassuolo - Montella sicuro : “fino a prova contraria è ancora un giocatore della Fiorentina” : Le parole di Montella alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Sassuolo: il tecnico viola sincero e senza peli sulla lingua “Chiesa è un giocatore fortissimo e oggi e per me lo può diventare ancora di più perché è ancora in costruzione. Fino a prova contraria è un giocatore della Fiorentina. Anche il recente passato dimostra che non è detto che i giocatori che sono sulla bocca di tutti come mercato questa società li venda, penso a ...