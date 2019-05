La festa Lazio finisce con uno spettacolare 3-3 e il Bologna brinda alla salvezza

festa Lazio dopo il trionfo in Coppa : tifosi a Formello e cena di squadra : Bagno di folla a Formello in piena notte per festeggiare la vittoria della settima Coppa Italia arrivata ieri contro l'Atalanta, poi una cena di squadra per suggellare il successo. dopo la...

La Lazio vince la Coppa Italia - Atalanta battuta 2-0. La mano di Bastos guasta la festa : La Coppa Italia in bacheca e il pass per l'Europa League: la Lazio si conferma regina di Coppa e con i gol di Milinkovic-Savic e Correa negli ultimi dieci minuti mette il suo nome per la settima volta sulla Coppa nazionale, il quinto trofeo dell'era Lotito. Ma nel finale e' la rabbia di Gian Piero Gasperini a prendere la scena: colpa del mani di Bastos (peraltro gia' ammonito) su palo di de Roon nel primo tempo, non visto dall'arbitro. Quando ...

Coppa Italia Atalanta-Lazio 0-2 Milinkovic e Correa - Olimpico in festa : Il finale è della Lazio. E anche la finale contro l'Atalanta: segnano in chiusura della ripresa Milinkovic, di testa su corner, e Correa, in contropioede nel recupero: il 2-0...

La Lazio “prende nettamente le distanze da comportamenti e manifestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport “ : La S.S. Lazio “prende nettamente le distanze da comportamenti e manifestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport sostenuti e promossi dalla società da 119 anni“. E’ quanto si legge in una nota della società biancoceleste in reLazione allo striscione esposto oggi a Milano. “E respinge e contesta la tendenza semplicistica di alcuni media a considerare l’intera tifoseria laziale ...

festa Lazio a San Siro : 1-0 al Milan grazie a Correa - Aquila in finale : La cronaca della partita Gattuso punta sul 3-4-3 e schiera Caldara al centro della difesa; Inzaghi risponde affiancando Correa e non Caicedo a Immobile. Match prudente, senza troppe emozioni, ...

