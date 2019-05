La cultura ci aiuta a gestire stress ed emozioni?

vanityfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) La casa di cartaFriends Black MirrorStranger ThingsHow I met your motherDesperate housewivesQuando sono triste, metto in sottofondo Jeff Buckley o il mio adorato Niccolò Fabi e passa tutto. Allo stesso modo, quando voglio emozionarmi o guardarmi dentro, mi metto a rileggere quel capolavoro di “Cime tempestose” e mi ritrovo nell’ardimento della protagonista Catherine. Infine, quando voglio piangere, ma di quel pianto catartico e benefico, per distrarmi da una giornata storta, mi riguardo alcune tra le puntate più struggenti di “Grey’s Anatomy”. Potere della, quello di insegnarci ale: la musica per le, i libri per l’introspezione, le serie tv per l’intrattenimento e il divertimento. Questo è ciò che emerge da un sondaggio effettuato tra i lettori de “La finestra sulla mente”, il magazine online dedicato a psicologia, psicoterapia e ...

carotelevip : RT @marian0sabatini: E poi dicono che la Rai non è accogliente... a #domenicain sentivamo la necessità di #alessiamarcuzzi, volto simbolo d… - TibKirk : RT @marian0sabatini: E poi dicono che la Rai non è accogliente... a #domenicain sentivamo la necessità di #alessiamarcuzzi, volto simbolo d… -