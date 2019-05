La collaborazione tra Sony e Microsoft vi ha sorpresi? A quanto pare anche lo staff di

Phil Spencer si è detto entusiasta della nuova collaborazione tra Sony e Microsoft : Ieri vi abbiamo parlato del nuovo accordo di collaborazione firmato da Microsoft e Sony, questa collaborazione mira a investire sulle tecnologie basate sul cloud al fine di fornire esperienze migliorate agli utenti.Si tratta senza dubbio di un annuncio epocale, che permetterà (almeno sulla carta) alle due aziende di beneficiare delle conoscenze di ognuna, portando importanti novità nel mondo dei videogiochi. Il boss di Xbox Phil Spencer è da ...

Machete Crew lancia il suo nuovo progetto : tra videogame e streaming - in collaborazione con RedBull : Si chiama Machete Gaming il nuovo progetto della Crew di Salmo, Slait ed Hell Raton, che li vedrà impegnati nel mondo dei videogiochi competitivi e dello streaming in una vera e propria gaming house realizzata all’interno dei loro studi, con il supporto di Red Bull. “Tutti i nostri artisti sono gamer” ci racconta all’evento di presentazione Hell Raton “Io avevo paura di portare il gaming in Machete, ho detto qua ...

Made in Italy - nasce collaborazione tra Agenzia Ice e Amazon -2 : Milano, 7 mag., askanews, - Obiettivi della partnership sono aumentare il numero delle aziende italiane che esportano su Amazon, +600 nuove aziende, di cui almeno 350 zero export companies, e generare ...

Europee : Cesa (Udc) - 'questioni personali restino estranee - tra Udc e Fi piena collaborazione' : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - "Le questioni personali siano e restino estranee al rapporto di piena collaborazione politica tra Udc e Fi in vista delle Europee del 26 maggio. Tale rapporto sancito e stipulato a livello nazionale con il presidente Berlusconi e a livello regionale con il presidente de

Spazio : accordo di collaborazione tra l’Aeronautica Militare e l’ASI per la nuova rete di geo-referenziaziano GNSS : E’ stato firmato nei giorni scorsi dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, e dal Commissario Straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Prof. Piero Benvenuti, un accordo esecutivo finalizzato ad adeguare e rendere ancora più efficace la rete nazionale di georeferenziazione dei sensori GNSS (Global Navigation Satellite System). Tale accordo consentirà di mettere a ...

In arrivo una nuova collaborazione tra Harry Potter e le Vans : Rowling e ambientata in un mondo dove esiste la magia, narra le vicende dell'omonimo protagonista, assieme ai suoi due amici Hermione Granger e Ron Wesley, alle prese con le lezioni della Scuola di ...

No alle pagelle scolastiche e alla competizione tra studenti. Sì a capacità di collaborazione. La ricetta del Prof Previ : Oggi la fiducia nell'io è tramontata, oggi siamo costretti - dalla scienza e dalla società - ad avere più fiducia nella razionalità del noi anziché in quella dell'io. Si pensi agli autoritarismi: con ...

Come funziona - male - la collaborazione tra Italia e Ue con la Libia : "I rischi di una maggiore instabilità politica nella regione e di possibili cambi di governo" erano considerati di rischio "medio-alto". Ma soprattutto, l'Ue aveva messo le mani avanti sulla ...

La foto di Vasco e Fabri Fibra scatena la fantasia di Ketra che suggerisce una collaborazione : La foto di Vasco e Fabri Fibra infiamma i social e scatena la fantasia di Ketra che propone una collaborazione tra i due artisti. Per il momento, l'incontro è circoscritto a un selfie tra amici che non dice nulla sulle intenzioni dei due, che non hanno neanche accennato alla possibilità di far uscire qualcosa insieme. Il selfie è comparso sui canali social ufficiali di Fabri Fibra, nei quali sono arrivati centinaia di commenti. I fan non ...

Tiziano Ferro incontra Emma a Los Angeles e già si scatenano voci di una prossima collaborazione : Tiziano Ferro incontra Emma a Los Angeles e già si parla di duetto. La foto dei due artisti in California ha già fatto il giro dei social ma la reazione non è stata la medesima per tutti i fan, dal momento che qualcuno ha iniziato ad arricciare il naso quando sono state tirate in ballo voci di collaborazione. L'occasione si è presentata nel corso del viaggio che Emma sta intraprendendo negli Stati Uniti e iniziato dopo la conclusione del tour ...

La collaborazione con la May è un’opportunità o una trappola? Il Labour non sa decidersi : Roma. Una buona parte del Partito laburista teme che il proprio leader, Jeremy Corbyn, abbandoni la promessa di un secondo referendum sulla Brexit per siglare un compromesso col primo ministro, Theresa May. L'ala europeista del Labour non si è mai fidata completamente di Corbyn, per via della sue cr

Anas - accordo di collaborazione per riapertura della strada comunale ex Tiberina : Stipulata in data odierna una convenzione tra Anas, del Gruppo FS italiane, e il Comune di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. Questa definisce la collaborazione delle due parti nell' ...