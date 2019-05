Koulibaly | festa nella vittoria | «Che emozione i vostri applausi»

Tris Napoli nel segno di Koulibaly! Festa scudetto rimandata per la Juventus : Chievo condannato alla Serie B : Il Napoli supera 1-3 il Chievo grazie ai gol di Koulibaly (doppietta) e Milik: rimandata la Festa scudetto della Juventus. Chievo condannato alla Serie B La sfida del tardo pomeriggio della 32ª Giornata di Serie A avrebbe dovuto emettere un importante verdetto: sarà scudetto per la Juventus? In caso di sconfitta o pareggio, il Napoli avrebbe consegnato la matematica certezza di essere Campioni d’Italia per l’ottava volta consecutiva ...