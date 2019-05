Juventus | Sergio Brio | ' In pole Inzaghi per il post Allegri'

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) In base agli ultimi rumors di calcio mercato, Simonepotrebbe averla spuntata nel raggiungere la caldissima panchina bianconera. Nonostante le bocche ancora cucite della dirigenza juventina, diversi indizi delle ultime ore farebbero salire vertiginosamente le quotazioni del tecnico piacentino. Parla, famoso ex calciatore Ancora nuovi rumors arrivano direttamente da, pilastro della Vecchia Signora negli anni ottanta, da sempre quindi legato al mondo. Secondo quanto riportato dal sito Lalaziosiamonoi.it, a seguito delle dichiarazioni dell'ex difensore bianconero a RaiRadio1, lastarebbe aspettando la fine del campionato per annunciarecome sostituto di Max. L'unica condizione per la quale il colpo non sarebbe stato ancora portato a termine riguarderebbe l'eventuale possibilità di arrivare ad un allenatore tra i top europei ...

