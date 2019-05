Juventus | quattro giorni di riposo | Cancelo sarà operato

Juventus - Allegri via : corsa a quattro per la panchina - Inzaghi risale - idea Sarri : Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero attraverso una nota sul suo sito ufficiale, i perché dell’addio verranno spiegati domani in una conferenza stampa congiunta con il presidente Andrea Agnelli. C’è chi mormora che sia stato il mercato il punto in cui si è arrivati allo strappo con visioni profondamente diverse tra il tecnico, pronto alla rivoluzione con ...

Calciomercato Juventus - Corriere dello Sport : “Il nuovo Max - quattro rinforzi e un progetto anti-Spagna” : Ieri il lungo vertice, durato circa tre ore, da cui ne è scaturita però una fumata grigia. Oggi probabile altro incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera per capire il futuro del tecnico. Lui chiede garanzie e, come fatto sapere qualche giorno fa, ha in mente una “nuova Juve”. Cosa aleggia nella sua mente? Quale idea? Prova ad ipotizzare qualcosa il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne, che titola: ...

Calciomercato Juventus - quattro possibili ingressi a centrocampo : tra questi c'e Kroos : I tifosi bianconeri aspettano l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri, un confronto che sancirà definitivamente la conferma o meno del tecnico toscano. Ma un altro evento sarà molto importante dal punto di vista del mercato, ovvero l'approvazione del bilancio d'esercizio previsto per giugno 2019, in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni ...

Champions League – Juventus-Ajax - Daspo immediato per quattro tifosi olandesi : Controlli per Juventus-Ajax: denuncia e Daspo per quattro tifosi olandesi quattro tifosi dell’Ajax sono stati denunciati dalla polizia di Torino e nei loro confronti verrà emesso Daspo immediato. Nell’ambito di controlli al casello autostradale di Settimo torinese, disposti in vista del ritorno dei quarti di finale Champions League tra Juventus e Ajax in programma domani sera all’Allianz Stadium, sono stati controllati un ...

Rai Sport : Juventus - quattro possibili grandi colpi - tra questi ci sarebbe Varane : Ad un giorno dal ritorno dei quarti di finale di Champions League, l'attenzione mediatica dei giornali Sportivi è ovviamente rivolta verso le competizioni europee, in particolar modo per Juventus e Napoli che cercheranno di strappare il pass per le semifinali rispettivamente della Champions League e dell'Europa League. Nonostante questo, i dirigenti continuano però a lavorare sul mercato, e i più attivi sembrano essere quelli bianconeri che, con ...

Calciomercato Juventus - quattro possibili grandi colpi : tra questi ci sarebbe Icardi : Il calcio giocato è argomento principale in questo finale di stagione, ma le società di calcio iniziano a programmare il futuro per cercare di costruire la rosa ed essere pronti a partire per la preparazione estiva. Una delle più attive è sicuramente la Juventus, che indipendentemente dalla permanenza di Allegri sulla panchina, è pronta ad affrontare grandi investimenti di mercato per continuare a vincere in Serie A e possibilmente in Champions ...

Calciomercato Juventus - quattro possibili grandi colpi : tra questi ci sarebbe Pogba : Il mercato delle società di calcio sembra entrato nel vivo, nonostante manchino tre mesi all'inizio del Calciomercato estivo: in Serie A le grandi società stanno programmando il loro futuro, una delle più attive è sicuramente la Juventus, che è in attesa di capire cosa deciderà Allegri per la prossima stagione. Sembra infatti non certa la permanenza del tecnico toscano, che potrebbe scegliere di lasciare Torino per provare una nuova avventura. ...

Scudetto Juventus : mancano quattro vittorie : TORINO - Meno quattro allo Scudetto , forse. Meno quattro nel senso delle vittorie che mancano alla Juventus per avere la certezza aritmetica di conquistare per l'ottava volta di fila il campionato ...