Juventus | Joao Cancelo si opera alle ossa nasali

Joao Felix-Juventus - dalla Spagna : bianconeri decisi a pagare la clausola : Joao FELIX JUVENTUS – Nuove indiscrezioni sul mercato bianconero. dalla Spagna sono certi che la Juventus fa sul serio per Joao Felix, addirittura secondo qualche giornale iberico la società bianconera avrebbe fatto firmare un precontratto al forte portoghese. Alcuni colleghi spagnoli, inoltre, sono sicuri che la scorsa settimana a Torino ci sarebbe stato un importante incontro tra il Ds […] More

Joao Felix-Juventus - nasce il nuovo attacco : ci sarà una doppia cessione : Joao FELIX JUVENTUS- Non solo indiscrezioni, ma arrivano chiare conferme. La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Joao Felix, attaccante del Benfica, classe 1999. Classe, talento allo stato puro e margini di miglioramento notevoli. Paratici avrebbe già avviato i contatti con il Benfica, ma soprattutto con Jorge Mendes, procuratore del giocatore. Un affare […] More

Joao Felix-Juventus - rivoluzione bianconera : cifre e dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- La Juventus si prepara ad affondare il nuovo colpo offensivo in vista della prossima sessione di mercato invernale. Secondo quanto trapelato dalla stampa portoghese, Joao Felix sarebbe un chiaro obiettivo della nuova Juventus del futuro. Circa 100 milioni la valutazione del cartellino del giocatore fatta dal Benfica. La sensazione è che Paratici […] More

Juventus - Joao Felix - c'è la trattativa : scende in campo Mendes : ... un attrezzo che la Juventus avrebbe individuato in Jorge Mendes: il plenipotenziario agente, probabilmente il più potente e influente al mondo assieme a Mino Raiola, è in ottimi rapporti con i ...

Calciomercato Juventus - Joao Felix : Paratici al lavoro per battere City e United : Il Calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo anche per quanto riguarda la trattativa Joao Felix. Il talentino del Benfica è uno degli osservati speciali per rinforzare l’attacco del presente e del futuro ma dopo gli exploit delle ultime settimane il prezzo si sta alzando così come la concorrenza. Paratici si sta muovendo con una certa urgenza per anticipare tutti e provare a portare il giocatore a Torino. Calciomercato Juventus: ...

Mercato Juventus : ok Joao Felix - ma ecco la prima priorità! : Mercato Juventus- Come accennato in mattinata la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Joao Felix, trequartista attualmente in forza al Benfica. Circa 100 milioni la sua valutazione, cifra che la Juventus difficilmente deciderà di mettere sul piatto della bilancia in maniera immediata. Sul trequartista del Benfica restano vigili anche i maggiore club europei. […] More

Joao Felix-Juventus - acuto Paratici : è corsa a tre per il portoghese : Joao FELIX JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’assalto reale e concreto su Joao Felix, attaccante attualmente in forza al Benfica. 120 milioni di euro il costo della sua clausola rescissoria. La Juventus difficilmente deciderà di pagare la clausola, ma occhio anche al forte interesse dell’Atletico Madrid e […] More

Juventus : nel mirino ci sarebbe Joao Felix - attaccante che piace anche a CR7 : La Juventus, conquistato l'ottavo scudetto consecutivo e libera suo malgrado dagli impegni di Champions League, sta già affinando le armi in vista del mercato estivo. L'amara eliminazione dal principale torneo europeo, per mano dell'Ajax impone alla dirigenza di cercare profili adeguati che possano innescare meglio Cristiano Ronaldo. I ritocchi dovrebbero riguardare un po’ tutti i reparti, attacco compreso. Ultimamente si è preso la scena del ...

Calciomercato Juventus – Si allontana Joao Felix : il talentino del Benfica finisce nel mirino del Manchester City : Joao Felix, talentino che sta impressionando in Portogallo e in Europa League, è finito nel mirino della Juventus: i bianconeri però rischiano di venire beffati dalla concorrenza del Manchester City Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax, la Juventus ha subito rivolto lo sguardo alla prossima stagione. I bianconeri hanno bisogno di qualità e fantasia davanti, portata da giocatori che possano aiutare ...

Mercato Juventus - Joao Felix : ora arriva il nuovo retroscena : Mercato Juventus- Dopo la deludente eliminazione dalla Champions League, la Juventus si prepara alla prossima sessione di Mercato estiva. Joao Felix resta un obiettivo chiaro e concreto, anche se, come confermato dall’Inghilterra, il Manchester City sarebbe pronto a piombare con forte decisione sul centrocampista del Benfica. Un sorpasso chiaro e concreto sulla Juventus, un affare […] More

Joao Felix-Juventus - Paratici ha scelto il portoghese : incontro con Mendes : Joao FELIX JUVENTUS- Come trapelato nelle ultime ore, e come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta monstre per Joao Felix. Un affondo reale e concreto che Paratici proverà a mettere in atto già nelle prossime settimane. Pronto l’incontro con Mendes, procuratore del giocatore, per […] More

Joao Felix-Juventus - scatto Paratici : c’è anche Chiesa : Joao FELIX JUVENTUS- Un’eliminazione dalla Champions che brucia e brucerà ancora a lungo. La Juventus tira i remi in barca e cede il passo all’Ajax, squadra pazzesca, brillante e sinonimo di grande calcio. Allegri e Agnelli, al termine del match, hanno fatto i complimenti ai lancieri. Una Juve spenta, macchinosa e poco compatta in fase […] L'articolo Joao Felix-Juventus, scatto Paratici: c’è anche Chiesa proviene da Serie ...

Joao Felix-Juventus - incontro tra Mendes e Paratici : arriva la svolta : Joao Felix-Juventus – Notte fonda per la Juventus sul palcoscenico della Champions League, con la squadra di Allegri che esce per mano dell’Ajax e manca l’accesso alle semifinali. I bianconeri sono però pronti a ripartire e programmare un nuovo assalto alla massima competizione europea che manca dal 1996. Sul mercato continuano le mosse del Paratici per costruire la Juve che verrà, con […] More

Joao Felix Juventus : Mendes in tribuna per Juve-Ajax - i dettagli : Joao Felix Juventus- Un nuovo fenomeno del calcio europeo e mondiale. Joao Felix avrebbe attirato su di sè le attenzioni di tutti i maggiori club europei. Il fantasista del Benfica, autore di una tripletta nell’ultimo turno di Europa League contro il Francoforte, avrebbe stregato la dirigenza juventina. Di fatto, come sottolineato da diversi colleghi della […] L'articolo Joao Felix Juventus: Mendes in tribuna per Juve-Ajax, i ...