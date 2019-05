Juventus | Diario Gol | ' Ronaldo potrebbe andare al PSG con Allegri' | CR7 smentisce

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Laha salutato Massimilianodopo cinque anni di successi. Il tecnico livornese ha conquistato cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League. Conlaè tornata ad essere una delle squadre migliori al mondo dopo il purgatorio della serie B del 2006. Il mondo bianconero ha omaggiato il tecnico toscano al termine della gara giocata contro l'Atalanta e pareggiata per uno a uno (gol di Mandzukic e Ilicic). Dopo la separazione tra Massimilianoe laè stato aperto il casting per l'allenatore che dovrà sedersi sulla panchina della, ma molti si chiedono anche dove andrà ad allenare il tecnico toscano. Resterà in Italia oppure opterà per una esperienza all'estero? La sensazione è chedecidere di lasciare l'Italia per allenare in Premier League, campionato che è ...

