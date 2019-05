Juventus | Agnelli saluta Allegri | il messaggio è social

Juventus - Agnelli vuole Sarri a tutti i costi : le ultime novità e l’ipotetico 11 bianconero con l’avvento del “sarrismo” : Maurizio Sarri è in pole position per sedere sulla panchina della Juventus dopo l’addio ormai ufficiale di Massimiliano Allegri La Juventus vira su Maurizio Sarri, questa la notizia bomba che nelle ultime ore sta sconvolgendo il mondo bianconero. Dopo anni di gioco “all’italiana” poco votato allo spettacolo, il patron juventino Andrea Agnelli ha capito che è giunto il momento di cambiare definitivamente rotta. La ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe incontrato Agnelli : vorrebbe Mourinho : L'addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri è arrivato per scelta della società, come si è capito dalla conferenza stampa dedicata all'addio del tecnico livornese. Ancora novanta minuti di campionato poi le strade si divideranno definitivamente dopo cinque anni di trionfi (il tecnico livornese è riuscito a conquistare cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League). Ai saluti del ...

Juventus - Agnelli potrebbe provare fino all'ultimo a convincere Guardiola : Questi sono giorni intensi per la dirigenza della Juventus che deve decidere il futuro della squadra per la prossima stagione. La decisione più importante è stata presa venerdì, quando il club Campione d'Italia ha comunicato la separazione da Massimiliano Allegri. Adesso Pavel Nedved e Fabio Paratici avranno il duro compito di trovare il giusto sostituito del tecnico livornese che, negli ultimi cinque anni, ha portato undici trofei. La Juve ...

Juventus - Agnelli : 'Noi vediamo il futuro prima degli altri' : La notizia di riferimento degli ultimi giorni per quanto riguarda il calciomercato si è concretizzata venerdì 17 maggio, parliamo ovviamente dell'ufficialità dell'addio di Allegri dalla Juventus alla fine di questa stagione. La conferenza stampa presenziata dal massimo dirigente juventino Andrea Agnelli è servita per confermare tutta la gratitudine nei confronti del tecnico toscano che in questi cinque anni ha dimostrato di essere un vincente. ...

Allegri saluta la Juventus : “Scelta del presidente - un decisionista”. Agnelli : “Nessun condizionamento dai tifosi” : Massimiliano Allegri si congeda ufficialmente dalla Juventus anche se mancano ancora due partite di campionato. L’ (ormai ex) allenatore bianconero si presenta in conferenza stampa assieme al presidente Andrea Agnelli in un’atmosfera rilassata e sorridente. Anche se il tecnico si commuove più volte durante il discorso. Andrea Agnelli comincia elencando tutti i successi di Allegri in bianconero: “Ho trovato in Allegri un amico ...

Massimiliano Allegri - il vero motivo dell'addio alla Juventus : "Lo ha deciso Agnelli" - e piange in diretta : Mai così teso, mai così emozionato. Massimiliano Allegri non riesce a trattenere le lacrime in quella che passerà alla storia come la conferenza stampa del suo addio alla Juventus, dopo 5 anni di trionfi e due sole, insuperabili delusioni: le sconfitte nelle finali di Champions League contro Barcell

Juventus - conferenza terminata : le parole di Allegri e Agnelli : conferenza LIVE Allegri – Allegri: “I tifosi sono sempre stati calorosi nei miei confronti e mi hanno sempre manifestato stima e affetto. E’ normale che tutti d’accordo non potevo metterli. Quando sono arrivato qui non ho fatto caso alla contestazione; anzi ho pensato che da quelle parti il mio primo cavallo aveva vinto tre ‘tris’. Futuro? Non so niente ora. Pensiamo alla gara e alla festa di domani. Una ...

Juventus - Agnelli torna sull’addio di Allegri : “guardiamo al domani ed al dopodomani” : Juventus, Andrea Agnelli ha parlato degli addii di Allegri e di Barzagli prossimo al ritiro dal calcio giocato “Partire il primo luglio e pensare che vincere lo scudetto sia un dato di fatto è bello, ma non è così, perché dietro ogni successo ci sono lavoro e sudore“. Ha esordito così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ad un evento bianconero nella serata di ieri. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello sport, ...

Caos Juventus - Allegri e Agnelli continuano a tirare la corda : i tifosi (furiosi) adesso chiedono chiarezza : E’ una situazione delicata in casa Juventus, si devono infatti prendere decisioni importanti per il futuro del club. Sta per andare in archivio una stagione che ha regalato gioie e dolori, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato l’ottavo scudetto consecutivo ma ha dovuto fare i conti con le debacle in Champions League e Coppa Italia, la stagione dunque non può essere considerata all’altezza in relazione agli ...

Juventus - vertice Allegri Agnelli/ Summit in corso? Presente anche Chiellini : Juventus, vertice Allegri Agnelli: l'allenatore bianconero è ancora in bilico tra il possibile rinnovo e l'addio, cosa deciderà la dirigenza?