Internazionali d’Italia – Pliskova sorprendente dopo la vittoria | “il ricordo più bello

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal ritorna il padrone della terra rossa : Zero titoli in stagione, nessuna finale sulla terra rossa, tre eliminazioni di fila in semifinale negli ultimi tornei. Questi erano i numeri di Rafael Nadal prima di arrivare a Roma. Lo spagnolo si è ritrovato sulla terra rossa del Foro Italico, conquistando per la nona volta della carriera gli Internazionali d’Italia al termine di una cavalcata trionfale, che lo ha visto perdere un solo set in tutto il torneo in finale contro Novak ...

Nadal vince gli Internazionali d’Italia : “E’ un onore vincere a Roma” : E' Rafael Nadal a vincere la 76ma edizione degli Internazionali d'Italia di tennis, lo spagnolo ha battuto il serbo Novak Djokovic, numero uno del ranking mondiale Atp per 6-0 4-6, 6-1 in una partita a fasi alternate durata 2 ore e 25 minuti. E se il primo pensiero del felicissimo vincitore è stato per il suo avversario, Djokovic, ancora una volta secondo sul campo rosso del centrale, ha sorpreso con una dichiarazione d'amore alla città: "Al ...

Rafa Nadal re di Roma per la 9a volta - Djokovic ko nella finale degli Internazionali d’Italia : E' Rafa Nadal il Re di Roma. Tutti in piedi al Foro Italico per applaudire il tennista spagnolo che si è aggiudicato la finale degli Internazionali Bnl d'Italia battendo Novak Djokovic con il punteggio di 6-0 4-6 6-1. Per il mancino di Manacor si tratta del nono successo sulla terra rossa capitolina e un segnale positivo in vista del Roland Garros in una stagione che prima del Masters 1000 di Roma si era rivelata avara di soddisfazioni. Djokovic ...

Rafael Nadal ha vinto gli Internazionali d’Italia : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha vinto la 76ª edizione degli Internazionali d’Italia, quinto Masters 1000 della stagione, battendo 6-0, 4-6, 6-1 il serbo Novak Djokovic, numero uno del ranking mondiale. Al Foro italico di Roma, Nadal ha difeso il titolo vinto

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal principe del Foro Italico. Nono titolo per lo spagnolo - sconfitto Djokovic in finale : Rafael Nadal si sblocca sulla sua amata terra rossa e conquista gli Internazionali d’Italia 2019. Nono titolo al Foro Italico per il maiorchino, che vince anche il suo primo torneo in questa stagione. Un trionfo arrivato dopo il successo in finale contro Novak Djokovic, sconfitto in tre set con il punteggio di 6-0 4-6 6-1 dopo due ore e mezza di gioco. Questo è anche il 34° titolo in un Masters 1000 per Nadal, che supera proprio Djokovic ...

Internazionali d’Italia - Djokovic non cerca scuse : le sue parole sono da standing ovation : Internazionali d’Italia, Djokovic ha parlato dopo la sconfitta contro Nadal nella finalissima al Foro Italico Internazionali d’Italia, Djokovic ha perso contro Nadal 6-1 al terzo. Un po’ di delusione di certo c’è, ma durante la premiazione Nole ha parlato in maniera splendida. Alla domanda in merito alla sua stanchezza ha risposto: “no, non voglio parlare di stanchezza ma dare merito a Nadal per come ha ...

Rafa Nadal imperatore di Roma : nono successo agli Internazionali d’Italia - Djokovic non può nulla! : Internazionali d’Italia, Rafa Nadal ha vinto per la nona volta il torneo di Roma giocando una grande partita contro Novak Djokovic Internazionali d’Italia, Rafa Nadal imperatore di Roma. Il tennista spagnolo ha vinto con merito la finalissima del Foro Italico, contro un Novak Djokovic forse un po’ giù dal punto di vista fisico dopo le fatiche degli ultimi giorni. Il 6-0 nel primo set ha annichilito tutti, compreso il tennista serbo ...

