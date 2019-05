Inter e Fiorentina | l’ultima maledetta domenica e il rischio concreto di doppio

Pagelle e Highlights 37^ giornata : Empoli - colpo salvezza. Incubo Fiorentina. Milan e Atalanta - Champions ancora viva! Il Napoli asfalta l’Inter : Pagelle 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata di Serie A. Si partirà con Udinese-SPAL, match delicatissimo ai fini della lotta salvezza. Friulani chiamati alla prova del nove per cercare di rimanere ancorati alla Serie A. Dall’altra parte una SPAL ormai salva, ma pronta a vender cara la pelle fino alla […] L'articolo Pagelle e Highlights 37^ giornata: Empoli, colpo salvezza. Incubo Fiorentina. ...

Parma - D’Aversa in conferenza : “La Fiorentina giocherà contro una città Intera” : Sembrava poter vivere tranquillo l’ultima fase di campionato, e invece per il Parma si è fatta avanti la paura di non raggiungere la salvezza. Tre punti dal terzultimo posto, domani contro la Fiorentina serve tornare alla vittoria. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei ducali D’Aversa. Ecco le sue parole. “La squadra ha lavorato bene in settimana e ha alimentato la fiammella per fare in modo che domani si ...

Calciomercato Fiorentina : Chiesa dice addio? Inter e Juve osservano : L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, potrebbe lasciare la squadra toscana in estate, mentre Juventus e Inter si mettono subito in filaFiorentina / Chiesa – Finale di stagione da dimenticare per la Fiorentina che, dopo il sogno Europa League, si ritrova a dover affrontare uno scontro salvezza con il Parma domenica pomeriggio. Inoltre, la cura Montella non ha dato frutti, dato che i toscani hanno totalizzato soltanto un ...

Fiorentina - il momento è più che delicato : Interviene Della Valle : Il momento è delicato, più di quanto sembri. La Fiorentina non vince sul campo da una vita e, a due giornate dal termine del campionato, non è ancora matematicamente salva. Tutto ciò in un clima tutt’altro che tranquillo, con i tifosi ormai in guerra contro Della Valle. Proprio il patron viola, per cercare di rasserenare l’ambiente, è stato in visita alla squadra durante l’allenamento odierno. C’è la delicatissima ...

Fiorentina - Intervento riuscito per German Pezzella : stop di dieci giorni per il difensore argentino : Il difensore argentino è stato operato per ridurre la frattura allo zigomo, tornerà in campo nel giro di dieci giorni La Fiorentina ha comunicato che il calciatore “German Pezzella è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L’intervento è perfettamente riuscito e la ripresa completa dell’attività sul campo è prevista tra 10 giorni con ...

Empoli-Fiorentina - Caputo : 'Voglio restare in A con l'Empoli. Rasmussen e Traorè Interessanti - Conte...' : L'attaccante dell'Empoli, Ciccio Caputo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Con Antonio Conte abbiamo ripercorso le nostre esperienze a Bari e Siena, mi ha detto di continuare a trascinare la squadra segnando dei gol e credendo nella salvezza. La Fiorentina è il ...

LIVE Atalanta-Fiorentina 1-1 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : parità all’Intervallo! La Dea vede la finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Fiorentina, match valevole per le semifinali di ritorno di Coppa Italia 2018/19. Si riparte dal 3-3 pirotecnico del Franchi: chi vince, raggiunge la finale della 72esima edizione della Coppa nazionale contro la Lazio, che ha espugnato per 1-0 San Siro grazie alla fiammata di Correa. Il remake della finale di Coppa Italia 1995/96 è pronto a dare spettacolo: chi sarà la seconda finalista? ...

Scudetto Juve – Inter - Fiorentina e Torino vinsero con 5 gare d’anticipo : La Juve domani affronta la Fiorentina all’Allianz Stadium e con ogni probabilità conquisterà il suo ottavo Scudetto consecutivo, eguagliando un record che appartiene a Inter, Torino e Fiorentina, che vinsero il titolo con 5 giornate d’anticipo. Nel 2007 l’Inter di Mancini si aggiudicò lo Scudetto grazie alla vittoria contro il Siena in cui Materazzi mise a segno una clamorosa doppietta. I nerazzurri vinsero con cinque ...

Juve-Fiorentina con vista scudetto - Lazio-Chievo e il calcio Internazionale su DAZN : Grande menù di sport nel weekend pasquale di DAZN. Saranno oltre 50 gli eventi sportivi che la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati di sport, live e on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, baseball e rugby. Programmazione weekend DAZN – la Juventus contro la Fiorentina per chiudere il discorso scudetto La […] L'articolo Juve-Fiorentina con vista scudetto, Lazio-Chievo e il calcio ...

Quote Serie A : match point scudetto per la Juve contro la Fiorentina. Roma a San Siro per inseguire l’Inter : Quote Serie A – Gioie e dolori. Nel trentatreesimo turno di Serie A possono esserci verdetti importanti. La Juventus, dopo la deludente eliminazione dalla Champions League, potrebbe conquistare il suo ottavo scudetto di fila. Di fronte c’è la Fiorentina, recentemente passata a Vincenzo Montella e storica rivale della Vecchia Signora. Gli scommettitori non hanno dubbi: il 65% vede l’ “1” (in lavagna su Planetwin365 a 1,45) ...

Juve-Fiorentina a Pasqua - Inter-Roma a Guida : Questi gli arbitri, gli assistenti, i IV Ufficiali, i Var e gli Avar che dirigeranno le partite della 14/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2018/19 in programma sabato 20 aprile alle 15: Bologna-Sampdoria: Mariani di Aprilia (Marrazzo-Tegoni/IV: Abbattista/Var: Irrati/Avar: Tolfo); Cagliari-Frosinone: Abisso di Palermo (Passeri-Pagnotta/IV: Serra/Var: Piccinini/Avar: Paganessi); Empoli-Spal: Rocchi di Firenze (Del ...

Infortunio Dybala - la Joya 2 settimane ai box : salta Fiorentina e Inter : Infortunio Dybala – Non c’è pace per la Juventus e per Paulo Dybala. Nel momento decisivo della stagione, quello in cui si è deciso il cammino europeo dei bianconeri, numerosi infortuni e problemi muscolari hanno praticamente decimato la rosa di Allegri. Nell’ordine i vari Chiellini, Khedira, Douglas Costa, Perin si sono dovuti fermare per guai […] L'articolo Infortunio Dybala, la Joya 2 settimane ai box: salta Fiorentina ...

Fondo Qatar Interessato anche alla Fiorentina? La precisazione del Presidente di Toscana Aeroporti : Non solo presunti contatti con la Roma, ma anche con la Fiorentina. anche la società viola nel mirino di un Fondo di investimento del Qatar, ma pure in questo caso arrivano le smentite. E’ Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, a precisare di non essere il mediatore di un ipotetico contatto tra le parti. Queste le sue parole: “Le ricostruzioni apparse sono prive di ogni fondamento. Il sottoscritto mai ha presento al ...

La nuova Fiorentina di Montella : ecco come cambia il modulo e gli Interpreti della “viola” [FOTO] : Vincenzo Montella torna a sedersi sulla panchina della Fiorentina dopo un lungo girovagare che lo ha portato anche in Spagna Fiorentina affidata a mister Vincenzo Montella dopo le dimissioni di Pioli a seguito dei disguidi con la società. Per il neo tecnico viola si tratta di un ritorno a Firenze ed è già pronto a dare la propria impronta sulla squadra. Il modulo più spesso adottato da Montella è il 4-2-3-1, che si adatterebbe bene agli ...