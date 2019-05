Indice della salute | Bolzano | Pescara e Sardegna le aree più “sane”

Rugby femminile - Serie A 2019 : i risultati della quIndicesima giornata. Vittorie per tutte le principali favorite per la post season : Va in archivio la quindicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, con le nette Vittorie nel Girone 1 di Villorba e Valsugana, mentre Colorno soffre ma trova il bonus offensivo a Torino. Vittorie anche per Benetton Treviso e Milano. Nel Girone 2, dove riposava la capolista Capitolina, cade il Ferrara, sconfitto dalle Donne Etrusche, mentre il Bologna passa nettamente a Pisa.Successi anche per Belve Neroverdi e Montevirginio. Girone ...