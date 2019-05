In Killing Eve 2×07 Eve e Villanelle consumano un rapporto a distanza | ma c’è aria di

In Killing Eve 2×06 Jodie Comer ruba la scena a Sandra Oh con la sua Villanelle dalle personalità multiple (recensione) : Finiti i tempi delle attese e dello svolgersi lento degli eventi, Killing Eve 2x06 porta avanti un intreccio sempre più fitto, intenso e carico di aspettative. L'episodio si apre con un aspro confronto tra Eve e Niko, che dopo aver incontrato Villanelle a Oxford non riesce più a contenere la propria frustrazione. Vuoi che ti ami o che ti spaventi?, chiede alla moglie bloccandola contro il muro, prima di ordinarle di andare in camera da ...

Killing Eve vince tutto ai BAFTA Awards 2019 con la sfida Jodie Comer – Sandra Oh - Bodyguard molto meno (foto e video) : Il mondo della serialità britannica si è raccolto ieri al Royal Festival Hall di Londra per assegnare i BAFTA Awards 2019 alle migliori produzioni televisive made in Britain. Quest'anno il livello della competizione è stato molto alto, e che Killing Eve abbia stracciato la concorrenza in qualsiasi categoria è un'ulteriore conferma dell'eccellente qualità della serie. Il drama con Sandra Oh e Jodie Comer è stato prodotto in Regno Unito ma ...

In Killing Eve 2×05 l’attrazione tra Eve e Villanelle è un fiume in piena che travolge ogni altra relazione e priorità (recensione) : Jodie Comer lo ha detto in più di un'intervista: sappiamo cos'è che i fan vorrebbero veder succedere tra Eve e Villanelle, ma... sarebbe davvero possibile? Potrebbero arrivare a tanto? E queste parole ci aiutano a capire come gli eventi di Killing Eve 2x05 siano – o debbano essere – il picco più alto al quale gli shipper delle Villaneve possono ambire. Ma prima di parlare di questo ricostruiamo i fatti in ordine cronologico. Killing Eve 2x05 ...

In Killing Eve 2×04 un uomo squartato in vetrina diventa un messaggio d’amore (recensione) : Nell'ennesima falsa partenza che rimanda di settimana in settimana il confronto diretto tra Eve e Villanelle, Killing Eve 2x04 segna un allontanamento in apparenza definitivo dall'impalpabile mix di arguzia e black humour che aveva reso la prima stagione della serie un tesoro senza eguali. Che sia dovuto a pure esigenze narrative o a scelte stilistiche connaturate alla penna della nuova showrunner, questo cambiamento si avverte più che mai nel ...

Recensione Killing Eve 2×03 - Eve perde il controllo e scivola nel baratro di un desiderio ossessivo : Preda e cacciatrice continuano ad accerchiarsi nell'ennesimo sovrapporsi di ruoli, mentre l'aspettativa cresce fino a raggiungere il picco in questa stagione. Killing Eve 2x03 dimostra ancora una volta di saper lavorare egregiamente all'accumulo della tensione, ma fa ben pochi passi in avanti dal punto di vista narrativo. Sconvolgendo una certezza che si credeva acquisita nel finale della prima stagione, Konstantin torna sulla scena e si ...

Killing Eve 2×02 - il confronto tra Eve e Villanelle è ancora rimandato - ma aumentano pericoli e incontri inattesi (recensione) : È passata un'altra settimana e Killing Eve 2x02 trasforma un'impressione iniziale in un'ineluttabile certezza: l'attesa del piacere non è essa stessa il piacere, ma una lenta agonia costellata di bambole, tipi ambigui, nuovi assassini all'orizzonte e ritorni inattesi. Ma andiamo con ordine. In Killing Eve 2x02 Emerald Fennell – che ha sostituito Phoebe Waller-Bridge al timone della serie – gioca sadicamente con i nostri sentimenti dandoci in ...

Killing Eve - 5 ragioni per il successo della serie tv rivelazione : Una delle serie tv rivelazione dell’anno scorso è sicuramente Killing Eve, la serie di Bbc America creata da Phoebe Waller-Bridge, già mente geniale dietro anche a un titolo brillante come Fleabag. La storia dell’agente Eve Polastri (Sandra Oh) e della serial killer internazionale Oxana Vorontsova detta Villanelle (Jodie Comer) ha conquistato tantissimi spettatori grazie alla sua scrittura fuori dagli schemi e a una vicenda che si ...

Killing Eve 2×01 è su TIMvision - Eve e Villanelle provano a ritrovarsi tra follia e humor (recensione) : Dopo un'attesa lunga un anno e una sfilza di trailer da mangiarsi le mani, Killing Eve 2x01 arriva su TIMvision ad appena un giorno di distanza dalla messa in onda su BBCAmerica. La première riprende il filo degli eventi senza troppe cerimonie, a soli trenta secondi dal clamoroso finale della prima stagione. Ancora sconvolta, Eve abbandona l'appartamento di Villanelle per sfuggire a un gruppo di finti poliziotti francesi, giunti (inutilmente) ...

Ascolti tv USA domenica e lunedì : bene Killing Eve su AMC e BBC America : Ascolti tv USA domenica 7 e lunedì 8 aprile Poche serie tv in onda sui canali broadcaster tra domenica e lunedì, vi portiamo quindi in un’analisi di quello che è successo nella tv Americana degli ultimi due giorni. Ascolti tv USA domenica 7 aprile parte bene Killing Eve Sfruttando la pausa tra la fine di The Walking Dead e l’avvio di Game of Thrones, Killing Eve parte con numeri in forte crescita con 1,2 milioni complessivi tra AMC e ...

Già ufficiale il rinnovo per Killing Eve 3 - dopo il debutto della seconda stagione che ha conquistato tutti : Un esordio col botto per la seconda stagione, che subito dopo aver debuttato in tv vede arrivare la conferma del rinnovo per Killing Eve 3: la serie è stata già rinnovata per una terza stagione subito dopo la messa in onda della première della seconda, trasmessa da BBC America domenica 7 aprile. Lo spy-thriller tutto al femminile con protagoniste Sandra Oh e Jodie Comer, così diverse eppure così ugualmente magnetiche nei loro ruoli, ...

Killing Eve 2 : arrivano i nuovi episodi del thriller con Sandra Oh : Killing Eve 2 Rivalità e attrazione: i poli opposti di un legame morboso e istintivo che continua e si evolve. La seconda stagione di Killing Eve, la premiata serie tv tratta dai romanzi di Luke Jennings, ruota attorno al rapporto ossessivo e controverso tra l’agente Eve Polastri (l’attrice canadese Sandra Oh, ex star di Grey’s Anatomy) e la killer Villanelle (Jodie Comer). I nuovi episodi sono disponibili da oggi su Tim ...

