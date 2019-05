In Austria le elezioni europee si fanno improvvisamente interessanti

Guida alle elezioni europee in Austria : Sono diventate improvvisamente molto attuali perché il governo di destra è appena caduto, per via di uno scandalo sulla Russia

Austria alle elezioni anticipate a settembre : Il presidente Austriaco Alexander Van der Bellen ha incontrato questa mattina il cancelliere tedesco Sebastian Kurz per discutere della crisi politica. Al termine dell’incontro, durato circa un’ora, l’annuncio di nuove elezioni che si terranno “a settembre, possibilmente all’inizio del mese”. È la prima scossa d’assestamento dopo il terremoto politico di ieri, con le dimissioni del leader ...

Strache affossa governo Kurz - elezioni anticipate in Austria. Il cancelliere : “Quando è troppo è troppo” : Una "Blitzkrise" - crisi lampo - inimmaginabile, per colpa di un video-scandalo. In Austria in 24 ore e' caduto il governo e il popolo austriaco dovra' tornare alle urne molto probabilmente nel mese di settembre anche se c'e' un'ipotesi che possa slittare a ottobre. Un terremoto politico vero e proprio in salsa viennese ad appena una settimana dalle elezioni europee. Dalla pubblicazione del video tranello che inchioda Heinz Christian Strache, ...