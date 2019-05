Il Torino organizza un torneo di esports granata

Tensione al corte del Primo Maggio organizzato a Torino. Carica della polizia sui manifestanti No Tav : Tensioni al corteo del Primo Maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una Carica e manganellate, un gruppo di No Tav che, da piazza Vittorio, stava cercando di raggiungere la testa del corteo ...

Torino ottiene per 5 anni l'organizzazione delle Atp Finals : in campo gli 8 grandi del tennis : Dopo Londra, Torino. Per cinque anni consecutivi (2021-2015) il capoluogo piemontese organizzerà il torneo finale (ex Masters) della stagione con gli otto primi tennisti della classifica mondiale che si sfideranno in due gironi all'italiana, prima delle semifinale e della finale. Una settimana di grandissimo tennis sotto la mole, per un giro d'affari complessivo per la città che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Torino ha vinto la ...

