ilfoglio

(Di lunedì 20 maggio 2019) Esageruma nen. Non c’è bisogno di un Google Translate piemontese per capire il significato, e anche l’inflessione e l’intonazione. “Non esageriamo”. C’è tutto il sapore, e il sapere, di un mondo solido e terrigno, in quell’atavica prudenza modesta. La prudenza e la sapienza di essere nati a Sale del

MaScaglioni : RT @claudiocerasa: Il professor televisione. Aldo Grasso, il critico che ha scritto la storia del presente con il piccolo schermo. Esagerum… - claudiocerasa : Il professor televisione. Aldo Grasso, il critico che ha scritto la storia del presente con il piccolo schermo. Esa… -