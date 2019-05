Il paese molisano che non muore grazie alla street art ...

vanityfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) In arrivo, dal 13 al 16 giugno, la quarta edizione di un'originalissima rassegna diart che rivitalizza l'antico borgo di Civitacampomarano, meno di 500 anime in provincia di Campobasso,all'opera in real time di artisti di livello mondiale. Organizzato da Alice Pasquini, il Cvta'Fest vedrà cimentarsi sulle mura dei palazzi delcinqueartist da tutto il mondo. Milu Correch, una graffitista argentina nota per i suoi murales e le immagini su larga scala che plasmano un mondo senza limiti o codici scritti; Martin Whatson, artista di strada norvegese conosciuto per i suoi scarabocchi calligrafici in vuoti in scala di grigi; Add Fuel, alias Diogo Machado, artista visuale e illustratore portoghese dedito a lavori di taglio ...