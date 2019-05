Il nuovo Fable sarà annunciato alla conferenza E3 di Microsoft?

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019) Stando ai vari rumor riportati su NeoGaf, sembra proprio che l'E3 2019 didavvero ricco di sorprese. Si attendono novità sulla nuova console del colosso di Redmond, ma anche importanti annunci relativi ai giochi in arrivo.Mentre poco fa vi abbiamo parlato del possibile reveal del reboot di Perfect Dark e di un'eventuale data di uscita di Cyberpunk 2077, ecco che tra le numerose voci comparse in rete si è parlato anche del.Si è già detto che Playgrounds sta lavorando ad un gioco open world e si è poi ipotizzato che fosse. Tuttavia, non è stato mai confermato si trattasse dial 100%, ma piuttosto di un "Open World RPG". Alcuni sperano che non si tratti di, ma di un nuovissimo RPG open world, mentre i fan accaniti della serie vorrebbero uncapitolo della saga, ovviamente.Leggi altro...

