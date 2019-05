Il mio grazie a G | ragazzo italiano

ALBERTO URSO/ 'Sono contentissimo del mio percorso - grazie a tutti' - Amici 2019 - : ALBERTO URSO finalista di Amici 2019? Dalle lacrime per la nonna morta alla pace con Tish, i momenti clou di questa settimana nella scuola

Benedetta Parodi grazie a mio marito è nata la passione per la cucina : Benedetta Parodi è autodidatta ma dalla sua voglia di cucinare è nata la prima rubrica di cucina del Tg Mediaset “Studio aperto”, “Cotto e mangiato”. La passione per i fornelli quindi inizia quando:“Mi sono ritrovata ad averla quando ho conosciuto Fabio – ha spiegato ospite ai microfoni “I Lunatici”, su RadioDue. Quando ho creato il mio nido con lui, proprio in quel momento ho iniziato ad appassionarmi alla cucina, mi piaceva l’idea ...

Benedicta Boccoli : "Grazie al mio cane ho scoperto il tumore al seno" : Non è la prima volta che accade e, anche nel caso dell'attrice Benedicta Boccoli , il suo cane si è rivelato essere anche il migliore amico. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, la Boccoli ha ...

Cremonini : "Gaber è il mio angelo custode. Grazie a lui sono guarito dalla sbornia dei Lùnapop" : No, non ho mai avuto modo di incontrarlo o di vederlo a teatro. Questione di anagrafe. Però mi è capitato nella vita, Giorgio Gaber, in un momento cruciale, dopo la sbornia del successo dei Lùnapop, ...

Tentato omicidio Pesaro. "Sono viva grazie a Gabriele - è il mio eroe" : Pesaro, 24 aprile 2019 - Si sono ritrovati in redazione 24 ore dopo, come reduci da un naufragio. Sballottati dalle emozioni ma vivi e increduli. L'abbraccio, i sorrisi, la voglia di piangere ...

Roberto Farina - vi presento mio fratello. Che fa lo scrittore anche grazie ai miei coppini : anche io scrivo, ma è mio fratello lo scrittore di famiglia. Roberto non è una persona comune, del resto è mio fratello, come potrebbe esserlo? Non ha mai visto una partita di calcio in vita sua, non ha mai fumato una sigaretta e non l’ho visto mai piangere (questo mi preoccupa, dove nasconde le sue lacrime?). Quando è morto nostro padre Aldo, io ero fuori dalla camera ardente e tremavo di lacrime, poi sono rientrato e l’ho visto ...

Ashley Judd : "Grazie all'aborto non ho dovuto condividere la genitorialità con il mio stupratore : difendiamo questo diritto" : "Un aborto mi ha salvata dal dover crescere un bambino con la persona che mi aveva stuprata". Ashley Judd spiega così la sua protesta contro la proposta di legge con cui lo Stato americano della Georgia vuole vietare l'interruzione di gravidanza non appena si sente il battito del feto. L'attrice, tra le prime accusatrici di Harvey Weinstein, ha spiegato le ragioni della sua posizione giovedì 11 aprile al "Women in the World summit" ...

ERICA - LA RAGAZZA CHE PUZZA DI PESCE/ Video Le Iene - 'incubo finito grazie al mio ex' : ERICA, la RAGAZZA che PUZZA di PESCE marcio: solo 15 casi in Italia. La sua storia a Le Iene: Video. "Ho dato un nome alla mia sofferenza e non sono pazza".

Isabella Cruise - figlia di Tom e Nicole Kidman : "Scientology è ciò di cui avevo bisogno - annegavo nei problemi. Grazie a mio padre" : "Scientology è esattamente ciò di cui avevo bisogno", a parlare è Isabella Cruise, 26enne figlia maggiore di Tom Cruise e Nicole Kidman. Adottata insieme al fratello Connor all'epoca del matrimonio tra i due divi di Hollywood, la giovane ha seguito le orme del padre entrando a far parte della chiesa-setta, dove ha conosciuto Max Parker, con cui è sposata dal 2015. A riportare le dichiarazioni della ragazza, contenute ...