Il medico delle fake news

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore : la Guarnieri non segue il consiglio del medico : Siamo giunti all'ultima settimana in compagnia della soap opera di Rai Uno 'Il Paradiso delle Signore' che ha sempre ottenuto un livello di ascolti importanti nel corso di questi mesi. La decisione di trasformare una fiction in una soap opera, dunque, si è rivelata un esperimento riuscito e il merito va dato ai dirigenti della Rai. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena: negli episodi, in onda dal 13 al 17 maggio, infatti, ci ...