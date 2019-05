Il leader di Forza Nuova ha detto che molte delle sue idee oggi sono al governo 

agi

(Di lunedì 20 maggio 2019) "che circolano a livello governativo nascono da. Parlo della sovranità monetaria, della Russia all'interno dell'Europa, del blocco dell'immigrazione e dell'aiuto in Africa, parlo del tutelare la famiglia tradizionale. Questeche abbiamo portato avanti dal 1997 e cheentrano in ambito politico perché i politici devono seguire la vox populi". Lo haildi, Roberto Fiore, a margine di un comizio elettorale nel centro di Bologna. "Salvini da politico intelligente - ha continuato Fiore - dice quello che la gente vuole sentire. Questo conferma il fatto che le nostrestanno vincendo. Anche l'invocazione alla Madonna, che non e' piaciuta molto ai vescovi nostrani, ha un significato particolare per noi italiani e in questa invocazione io mi riconosco. Penso che anche li' noi abbiamo preceduto i tempi - ha concluso il ...

berlusconi : Nonostante tutte le calunnie che mi hanno buttato addosso, ho ancora la fiducia del 25% degli italiani. Sarò l'unic… - forza_italia : 'Per essere un leader bisogna avere un progetto per il Paese e per il futuro. Oggi Forza Italia non è solo… - berlusconi : Al prossimo Parlamento Europeo non ci sarà nessun altro leader italiano degli altri partiti. Io sono l'unico che po… -