I selfie che uccidono | si chiamano “killfie” ed è già emergenza | centinaia le vittime

Un selfie di Eliana Michelazzo nel profilo IG di Mark Caltagirone : il gossip di Parpiglia : C'è stato un nuovo colpo di scena nel caso che sta appassionando gli italiani in questi mesi: come ha raccontato pochi minuti fa Gabriele Parpiglia nelle sue "Stories", Eliana Michelazzo potrebbe aver fatto una gaffe non indifferente. Sul profilo Instagram del presunto Mark Caltagirone (lo stesso che ha dato l'annuncio dell'addio a Pamela Prati giorni fa), è stato caricato un selfie dell'agente romana: a pochissimo tempo dalla pubblicazione, ...

Elisa Isoardi/ "Votavo Salvini perché lo amavo - ma oggi..." e sul famoso selfie... : Elisa Isoardi stava per diventare una first lady, proprio perché compagna di un quasi primo ministro, Matteo Salvini, ecco le ultime dichiarazioni.

Torna “Vinci Salvini” - il giochino che riduce la politica a selfie e like : Che i Mi piace, i like, siano ancora l’epicentro delle piattaforme social è fuori discussione. Facebook e compagnia si sono arricchite negli anni di centinaia di funzioni diverse ma alla fine è lì, in uno strumento che in realtà nasce molto prima – già dalle pratiche di marketing degli anni Novanta – che si Torna. Alla profilazione spietata e al massimo coinvolgimento resi possibili da quel pollicione che, nelle diverse piattaforme, prende ...

Gentile Salvini - perché se la prende con la cannabis light? Pure i suoi selfie sono diseducativi : Gentile ministro Salvini, lei è davvero ‘ubiquo ai casi’, come il commissario Ingravallo di gaddiana memoria. Altro che Montalbano, Camilleri e amici buonisti. Lei è dappertutto ed ha la sua da dire sulla qualsiasi. La invidio: avessi io, povero poeta anarco-punk, la sua capacità di avere sempre tante certezze su così tante cose… Lei è una sicurezza per questa nazione e la nazione è sicura con lei. Certo, magari capita che a Napoli c’è gente ...

Salvini e i selfie che non generano sorrisi ma domande : “Non siamo più terroni di merda?” : Il giochino dei selfie col popolo sta sfuggendo di mano a Matteo Salvini? Il rischio, d’altronde, esiste: se ti concedi alla gente, quella risponde come vuole ed è penetrabile non solo da chi ti bacia le mani come fossi un Papa-Re ma anche dai tuoi avversari. O, più semplicemente, da chi non è d’accordo con te e con le tue idee (spesso pericolose) e ne approfitta per burlarti. O anche qualcosa di più, lo vedremo poco oltre. Gli ultimi due casi ...

"Non siamo più terroni di m...a?" : selfie-agguato a Salvini (che la prende malissimo) : Durante il tour elettorale a Salerno, una ragazza finge di fare una foto con il leader della Lega ma poi gira un video per...

"Guarda dove metti i piedi". L'Olanda contro i selfie che calpestano i tulipani : Sono tantissimi i turisti che approfittano della fioritura dei fiori famosi in tutto il mondo per fare un viaggio in Olanda proprio in questo periodo. Sempre più spesso chi tiene lo sguardo fisso ...

"Guarda dove metti i piedi". L’Olanda contro i selfie che calpestano i tulipani : Una battaglia tutta olandese quella che giustamente avverte i turisti di non danneggiare la fioritura dei tulipani. Nulla contro fotografie e selfie, a patto che rispettino la natura e non la danneggino. In questo periodo dell"anno il fiore simbolo dell"Olanda è in piena fioritura e abbellisce con i suoi variegati colori i parchi cittadini e non solo. Purtroppo spesso chi è in preda alla mania del selfie perfetto, non è così attento a ciò che ...

Caltanissetta - Gaia e Matilde che si sono baciate durante il selfie con Matteo Salvini : “Ecco perché l’abbiamo fatto” : Un bacio saffico all’improvviso ha spiazzato il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo il comizio elettorale per le amministrative a Caltanissetta, in Sicilia. Avvicinato per un selfie da due ragazze, Gaia e Matilde, al momento della posa del vicepremier, le due giovani si sono baciate. Il loro gesto è diventato subito virale ma loro spiegano che è stato “quasi istintivo, un’idea che ci è venuta mentre partecipavamo alla protesta con ...

'Ci siamo baciate nel selfie con lui perché Salvini gioca con i diritti' : Lei ha mai fatto politica? 'Ho 19 anni, studio Ingegneria a Torino e sono iscritta all'Arci di Caltanissetta e all'Unione degli universitari. Sono tornata per Pasqua a casa e quando ho saputo che c'...

Olimpia Troili - la candidata PD che fa discutere per i selfie troppo sexy (FOTO) : Olimpia Troili è una 32enne laureata in Filosofia e in Sviluppo e Cooperazione Internazionale, dottoranda in Storia dell'Europa e Presidente dell'associazione culturale Alternativa Europea. Si parla di lei perché è candidata alle elezioni europee del 26 maggio 2019 nelle lista del Partito Democratico nel collegio del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Toscana). Ancor prima di essere eletta è già stata "nominata" Miss Parlamento Europeo... ...

La Lecciso e Albano festeggiano insieme. Il selfie che fa discutere : Dopo una vera e propria bufera sentimentale, Albano e Loredana Lecciso sembrano tornati ad essere a tutti gli effetti una coppia affiatata. A dimostrarlo è una foto pubblicata su Instagram dalla stessa Lecciso, che ha fatto sapere a tutti – Romina Power compresa – di essere in partenza per le vacanze di Pasqua in tenera compagnia del cantante. Ed è così che la coppia conferma tutti i pettegolezzi delle ultime settimane, secondo cui ...