I medici del Santobono | «Noemi è fuori pericolo | respira da sola e può mangiare»

Napoli - “Noemi è fuori pericolo”. L’annuncio dei medici dell’ospedale Santobono : La piccola Noemi, la bambina ferita durante un agguato camorristico lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, non è più in pericolo di vita. Lo annuncia il bollettino diffuso dall’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi “è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi ...

medicina : a Michele Gulizia la “targa della cardiologia italiana” : Nel corso della cerimonia inaugurale del 50° Congresso dei Cardiologi Ospedalieri a Rimini, Michele Gulizia, direttore cardiologia Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania e presidente della Fondazione per il Tuo cuore, ha ricevuto, la più alta onorificenza che la cardiologia ospedaliera Anmco attribuisce alle migliori professionalità italiane: la ‘Targa d’Oro della cardiologia Italiana’, per “il nuovo ritmo impresso al cuore ...

Far West nell'ospedale dei Pellegrini a Napoli - il racconto choc del dottore : «Come in guerra - il killer sparava anche contro i medici» : «Una terribile notte da far West»: così Giuseppe Fedele - specialista in Chirurgia di urgenza, 63 anni, di cui 30 trascorsi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini....

Diabete : con eHealth 3.0 cambia il futuro di pazienti e medici nella cura della glicemia alta : La digitalizzazione in sanità stenta a decollare nel nostro Paese, anche per patologie come il Diabete per le quali esistono già molti sistemi disegnati sulle necessità dei pazienti. Con appena 22 euro pro capite di spesa per la sanità digitale contro i 60 del Regno Unito o i 40 della Francia, l’Italia rimane fanalino di coda in Europa. E se da un lato computer e web sono già oggi usati da oltre 15 milioni di italiani tra medici e pazienti ...

medicina estetica cura dell’anima - anche in presenza di un tumore : La gestione di un paziente affetto da tumore, si spiega in una nota, “dovrebbe essere affidata a un’équipe multidisciplinare più che al singolo specialista, non solo per la complessità intrinseca delle patologie neoplastiche ma anche per le implicazioni che le terapie antitumorali hanno per l’organismo nel suo complesso. Sono farmaci la cui gestione è problematica: è infatti necessario che abbiano un certo grado di tossicità affinché siano ...

Lady Gaga contro la legge sull’aborto dell’Alabama oscurantista e retrograda : “Una farsa : medici puniti più degli stupratori” : Dopo l'approvazione di una legge che abolisce l'aborto nello stato dell'Alabama, negli Stati Uniti, impedendo l'interruzione della gravidanza in tutti i casi tranne che vi sia pericolo di vita per la madre, anche Lady Gaga si è schierata con le tante donne scese in piazza per protestare contro una norma oscurantista e lesiva dei diritti umani. La legge che criminalizza qualsiasi tipo di interruzione di gravidanza, anche quando essa è frutto ...

USA : lo stato dell’Alabama vieta l’aborto. Fino a 99 anni di carcere ai medici che lo praticano : Il Senato dell'Alabama ha approvato una norma che - se nelle prossime settimane otterrà il via libera definitivo - di fatto vieta l'interruzione di gravidanza persino se le donne vengono violentate.

Genova - 15enne in coma da 9 mesi salvato dai medici del Gaslini : era dato per spacciato : Un ragazzo albanese vittima di un incidente stradale lo scorso anno è stato tratto in salvo dai medici dell'ospedale Gaslini di Genova: nel suo paese era stato dato per spacciato.

Prezzi dei medicinali gonfiati del 1.000% : sotto accusa venti case farmaceutiche : venti importanti case farmaceutiche sono state denunciate in 44 stati USA con l'accusa di aver stretto accordi illegali e gonfiato arbitrariamente il prezzo dei medicinali.Continua a leggere

USA : gonfiati i prezzi delle medicine - 44 Stati fanno causa alle case farmaceutiche : Ben 44 Stati USA hanno fatto causa a 20 case farmaceutiche accusate di avere gonfiato i prezzi di oltre 100 farmaci generici. La causa è stata depositata al tribunale federale del Connecticut, che ha assunto il ruolo guida degli altri 43 Stati, ai quali si è aggiunto anche Porto Rico, territorio non incorporato degli Stati Uniti. L’attorney general del Connecticut, il democratico William Tong, ha dichiarato: “Abbiamo solide prove che ...

medicina : Paolo Chiesi insignito della Laurea Honoris Causa presso il Karolinska Institutet di Stoccolma : Chiesi Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca (Gruppo Chiesi), è orgoglioso di annunciare che Paolo Chiesi, Vicepresidente del Gruppo Chiesi, è stato insignito della Laurea ad Honorem presso il Karolinska Institutet di Stoccolma per il suo impegno decennale nel trattamento dei polmoni nei neonati pretermine. La cerimonia avrà luogo questo pomeriggio nella City Hall di Stoccolma. La Laurea ad Honorem del ...

Salone del Libro Torino : medici senza frontiere vicino allo stand di CasaPound : Altaforte edizioni, la casa editrice vicina a CasaPound, si troverà a pochi metri dalla onlus Medici senza frontiere. A meno che non venga esclusa dal Salone o spostata accanto alla Lega Navale. Nel padiglione 3, inoltre, ci saranno anche gli stand del Centro Studi Piero Gobetti e Sereno Regis, specializzati nella storia del '900 e attivi sul fronte della cultura della nonviolenza.

Ladri spaccano i vetri dell’auto e le rubano la borsa - Micol : “Ridatemi le mie medicine” : L'appello di Micol Rossi, famosa per il suo lancio dal campanile di San Marco a Venezia durante il Carnevale 2019, a cui dei Ladri hanno rubato la borsa contenente le sue medicine salvavita. La ragazza, infatti, è affetta dal morbo di Crohn: "Senza i farmaci rischio tanto. Vogliamo fare qualcosa per cambiare le cose o dobbiamo solo subire?".

Salvini in ospedale da Noemi. I medici : 'ferita come in guerra'. Indigna il video con il killer sul corpo della bimba : Arma in pugno, esplode numerosi colpi, uno dei quali raggiunge la bambina, scavalcata dal killer ben due volte prima di fuggire. Usati proiettili da guerra foderati in gomma, spiegano gli ...