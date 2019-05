I ‘Letti Sfatti’ ci ricordano il piacere della lentezza

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Chi fa musica ha il dovere di servirla su di un piatto d’argento e non in uno di plastica”. In questa affermazione c’è tutto l’amore che I Letti Sfatti – Jennà Romano (voce, strumenti a corde e sintetizzatori) e Mirko Del Gaudio (batteria e percussioni) – hanno per la musica. Jennà è un alchimista del suono e delle parole, passa infinite ore nel proprio studio a suonare e comporre. Ama isolarsi, disconnettersi dal mondo, per ritrovarsi da solo con i suoi strumenti a dar voce al proprio mondo interiore. E così ci regala sempre dischi intimi e originali, come Ogni giorno rischio di essere felice. Un album in due atti: il secondo viaggio è previsto per novembre di quest’anno. Un disco che è un omaggio al suono degli anni Settanta a partire dall’approccio, che rompe la struttura classicaforma canzone per diventare quasi un flusso di coscienza impazzito, nervoso e senza pause. Come ...

