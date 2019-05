I fondali della Laguna di Venezia | tra erosione e rifiuti

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Un nuovo studio dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) di, appena uscito sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature, documenta l’impronta di molteplici attività dell’uomo suidiattraverso una mappatura svolta con strumenti geofisici ad altissima risoluzione. L’approccio, molto innovativo in ambienti a bassissima profondità, potrà essere usato in altre lagune e aree costiere del nostro pianeta per capire quanto siano pervasivi gli impatti delle attività antropiche. Mappe batimetriche ad alta risoluzione (0.2 m)(a) bocca tidale più meridionale (Chioggia)didove sul fondale si notano i segni dei dragaggi, le aree di alloggiamento delle paratoie del MOSE, i massi depositati sul fondo per impedire ai sedimenti di entrare in queste aree di alloggiamento e, infine, le aree di ...

