I Fatti Vostri | Simona Ventura ospite domani Anteprima Blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) Prosegue il tour dinelle trasmissioni Rai per promuovere The Voice of Italy. Dopo Ballando con le stelle, Che tempo che fa, Porta a Porta, Storie Italiane, La Prova del cuoco, La Vita in Diretta, Detto Fatto e Made in Sud, ora SuperSimo approda nello studio de I. Mancava solo quello., martedì 21 maggio, la conduttrice sarà intervistata in studio da Giancarlo Magalli.Non sarà soltanto l'occasione per parlare del talent di Rai 2, ma anche per ricordare i bei tempi andati. Nel 1998, in, i due conduttori hanno condiviso la conduzione del programmaSposi: Magalli era il conduttore, lala valletta. Quella accanto al Presidente è stata una delle prime esperienze importanti della conduttrice di Chivasso. Poi le loro strade si erano separate, fino al 2017 quando Magalli è stato intervistato dallasulla sua web tv. Ora le ...

