Huawei | Trump impone il divieto e Google sospende la licenza

Google rompe con Huawei dopo il bando di Trump : stop aggiornamenti Android : Google rompe con Huawei. Gli smartphone del colosso cinese venduti fuori dalla Cina non avranno più accesso agli aggiornamenti Android e di conseguenza ai nuovi servizi Google Play Store e alle applicazioni come Gmail e YouTube. L’intervento è arrivato dopo la scelta del presidente Donald Trump di inserire Huawei nella lista delle società potenzialmente a rischio per la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera americana. ...

Trump inserisce Huawei in lista nera per motivi di sicurezza. Colosso cinese - divieto a operare lascerà gli americani indietro nel 5G : Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara una "emergenza nazionale" e impedisce alle società statunitensi di utilizzare le apparecchiature di telecomunicazione fatte da aziende straniere che presentano un rischio per la sicurezza nazionale. Nell'ordine non viene nominata alcuna società nello specifico, ma di fatto questo apre la strada al divieto di fare affari con la Huawei Technologies Co. in Cina. L'ordine ...

L’Europa non segue Trump sul bando contro Huawei : La vicenda è diventata il simbolo dei rapporti con la Cina. L’Europa preferisce dialogare con Xi Jinping invece di adottare l’aggressività statunitense. Leggi

Trump dichiara guerra a Huawei : bandita dagli USA per “questioni di sicurezza” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un decreto che impedisce alle compagnie USA di utilizzare strumenti di telecomunicazione prodotti da aziende straniere ritenute a rischio per la sicurezza nazionale. Chiaro il riferimento alla Cina e specialmente al colosso Huawei, oltre che Zte. “Siamo in lite con la Cina perché siamo stati trattati ingiustamente per molti, molti decenni, in realtà da molto tempo. Gli Stati Uniti avrebbero ...

