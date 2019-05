Huawei senza Google è un simbolo della nuova Guerra fredda

Cosa vuol dire avere uno smartphone Huawei senza Google : Come il Big Ben di Enzo Tortora ai tempi del glorioso Portobello televisivo, Google ha detto “stop!”. Tecnologia | Di Tom's Hardware per il Fatto. Huawei: per chi ha già uno smartphone Android non cambia nulla, servizi e aggiornamenti saranno regolari Nel conflitto tecnico, economico e politico che vede contrapposti Washington e Pechino – dopo le bombe atomiche nei confronti ...

Huawei senza licenza Android - cosa cambierà per gli utenti : È presto per avere risposte complete, ma le prime risposte di Google e Huawei sono rassicuranti per i consumatori che oggi hanno uno smartphone del colosso cinese. cosa succederà per i prossimi modelli? I problemi più grossi potrebbero sorgere con i modelli di smartphone futuri di Huawei, che non dovrebbero avere le più popolari app di Google e il negozio di applicazioni Google Play Store...

Vera catastrofe per smartphone Huawei e Honor senza più aggiornamenti e Play Store - come diventeranno i dispositivi : Non è una bufala ma una Vera e propria "disgrazia" che si abbatte su smartphone Huawei e Honor. Questo ultimi non beneficeranno più degli aggiornamenti di sistema maggiori ma neanche di quelli mensili di sicurezza e addirittura neanche accederanno al Play Store Google e a tanti altri servizi Android nel futuro: uno stravolgimento in negativo senz'altro per l'azienda ma anche per tutti coloro che posseggono un dispositivo del produttore. Tutta ...

Processore senza eguali per Huawei Mate 30 : Kirin 985 promette scintille : Uno dei progetti più attesi di questo 2019, nel panorama del mercato smartphone di fascia alta, è il cosiddetto Huawei Mate 30. Dopo aver preso in esame un concept con il quale abbiamo ci siamo imbattuti in alcuni potenziali punti di forza dello smartphone, con un articolo apposito, oggi 29 aprile occorre andare più nel concreto prendendo in esame un possibile plus legato al suo comparto hardware. Dal punto di vista delle prestazioni, infatti, ...

Con TIM Senza Limiti Platinum disponibili a rate da 0 euro Samsung Galaxy S10 - Huawei P30 e Apple iPhone Xr : Da lunedì i clienti TIM Senza Limiti Platinum avranno la possibilità di acquistare tre degli smartphone più popolari del momento a rate 0 e con un anticipo di 99 euro L'articolo Con TIM Senza Limiti Platinum disponibili a rate da 0 euro Samsung Galaxy S10, Huawei P30 e Apple iPhone Xr proviene da TuttoAndroid.

Senza precedenti le offerte MediaWorld per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite dal 28 marzo : Stiamo vivendo settimane davvero intense per quanto riguarda le offerte MediaWorld, soprattutto quelle disponibili online, considerando il fatto che oggi 28 marzo sono stati lanciati ufficialmente i cosiddetti Huawei Days, utili per portarsi a casa device come i vari Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite a condizioni economiche davvero interessanti. Il tutto, con scadenza della campagna fissata sabato 30 marzo, Senza dimenticare l'eventuale esaurimento ...

Huawei P30 Pro è senza altoparlante e ha 4 fotocamere : C'è la quarta fotocamera - ed era attesa, da un marchio che da sempre ha puntato sulla qualità dell'immagine - e non c'è più l'altoparlante. Chi già aveva storto (e continua a storcere) il naso per l'assenza del jack per le cuffie in uno smartphone inorridirà di fronte alla novità introdotta da Huawei con il P30 Pro. Acoustic Display è una tecnologia grazie alla quale il suono viene emesso direttamente dal display. In pratica il ...

Senza freni Huawei con crescita di oltre il 70% in Europa : quanto perdono Samsung e Apple : Huawei mangia tutti, è proprio il caso di dirlo. Il produttore cinese, nell'ultimo trimestre del 2018 ha registrato numeri da capogiro nell'area EMEA che include Europa, Africa e Medio Oriente, facendo letteralmente mangiare la polvere a Samsung e pure ad Apple. I dati riportati pure dall'ANSA non lasciano spazio ad interpretazioni: di fronte ad un mercato in crisi per i brand storici, proprio Huawei (insieme a Xiaomi) fanno il boom di ...

A Huawei Watch GT sono bastati appena cinque mesi di presenza sul mercato per essere da record : A qualche giorno dal lancio dei Huawei P30 i rumor sembrano non avere più dubbi sul fatto che Parigi ospiterà anche i nuovi Huawei Watch GT L'articolo A Huawei Watch GT sono bastati appena cinque mesi di presenza sul mercato per essere da record proviene da TuttoAndroid.

Rilanciato il weekend senza IVA con Huawei P20 Lite - P20 Pro e Galaxy S8 tra le offerte Unieuro : Giungono in queste ore nuove offerte Unieuro che potrebbero fare la differenza per coloro che intendono acquistare un nuovo smartphone Android, in primis i vari Huawei P20, P20 Pro, fino ad arrivare ad un device sempre apprezzato qui in Italia come il Samsung Galaxy S8. Cerchiamo dunque di capire come funzioneranno le cose durante il fine settimana che prevede lo sconto dell'IVA solo ed esclusivamente online, a poche ore di distanza dal lancio ...