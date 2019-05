Huawei conferma | HONOR 20 e HONOR 20 Pro riceveranno gli aggiornamenti di sicurezza

Huawei Y7 Pro (2019) e HONOR 10i presto in arrivo in nuove versioni - come conferma il TENAA : Due nuovi smartphone Huawei con nome in codice DUB-AL00a e DUL-TL00a e uno di HONOR sono stati certificati dal TENAA. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Huawei Y7 Pro (2019) e HONOR 10i presto in arrivo in nuove versioni, come conferma il TENAA proviene da TuttoAndroid.