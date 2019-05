His Dark Materials | il teaser della serie tv fantasy tratta dalla Bussola d’oro di Pullman

wired

(Di lunedì 20 maggio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=0Qz8L4KaTss Complice la fine di Game of Throne, Hbo sta presentando letv su cui punterà nei prossimi mesi. Fra queste c’è sicuramente His, l’adattamento televisivo dei romanzisaga letteraria Queste oscure materie di Philip, pubblicata in Italia da Salani, di cui è stato diffuso in queste ore il primo. Il primo romanzotrilogia, Lad’oro, era già stato adattato in un film del 2007 con Nicole Kidman e Daniel Craig, che aveva vinto un premio Oscar per gli effetti speciali ma era stato accolto molto freddamente nelle sale. Ora il nuovo tentativo in forma episodica è guidato da Jack Thorne, che aveva scritto con JK Rowling l’opera teatrale Harry Potter and the Curse Child. Nel castcompaiono nomi di richiamo come James McAvoy, Ruth Wilson e Lin-Manuel Miranda, ma ...

