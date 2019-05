Guardia di Finanza | il comandante interregionale dell’Italia centrale Zafarana nominato

Sea Watch - la Guardia di finanza sequestra la nave a Lampedusa : sbarcano i 47 migranti : Scatta il sequestro della Sea Watch ferma da due giorni al largo di Lampedusa e i 47 migranti a bordo vengono fatti sbarcare. La svolta arriva nonostante il no ripetuto per tutto il giorno da Matteo...

Sea Watch - nave sequestrata da Guardia di Finanza. Viminale : “È fuorilegge - no a sbarco” : La nave Sea Watch 3 è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Dal Viminale nessuna apertura: "La magistratura faccia come crede, ma continueremo a negare lo sbarco. La difesa dei confini deve essere una decisione della politica, espressione della volontà popolare, o di magistrati e ong straniere?"Continua a leggere

Maxi concorso in Guardia di Finanza : bando per il reclutamento di 965 Allievi Finanzieri : Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile è stato pubblicato il bando di concorso della Guardia di Finanza volto al reclutamento di 965 Allievi Finanzieri ripartiti tra contingente ordinario e contingente di mare. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato per il 27 di maggio.Continua a leggere

Migranti - Mare Jonio a Lampedusa : sequestrata dalla Guardia di finanza | : I militari avrebbero rilevato irregolarità a bordo: per procedere al sequestro è stato consentito l'ingresso nel porto. Scesi i 30 Migranti. Conte: "Verranno messi in sicurezza". Salvini: "Ultimo ...

La Mare Jonio verso Lampedusa scortata dalla Guardia di Finanza : Roma, 10 mag., askanews, - La nave Mare Jonio della ong Mediterranea è 'partita per fare ingresso al porto di Lampedusa, per completare le operazioni di salvataggio con lo sbarco dei naufraghi nel ...

Asti - controlli della Guardia di finanza alla Carolingia : Ampi controlli della guardia di finanza fra i banchi della fiera Carolingia che come da tradizione si è svolta il mercoledì successivo a San Secondo, patrono di Asti. Le fiamme gialle hanno ...

Guardia di Finanza : scoperta evasione fiscale internazionale per oltre 14 milioni di euro nel settore metalli preziosi : Il servizio rientra nelle attivita poste in essere dalla Guardia di Finanza a contrasto delle condotte di evasione fiscale internazionale piu insidiose, a tutela dell'economia legale della provincia. ...

Canone speciale Rai - la Guardia di finanza a caccia di evasori. Ecco chi deve pagarlo : I risultati (tutt'altro che rassicuranti) dell'attività di controllo delle fiamme gialle di Siena: più del 50% degli...

Treviso : Zaia - 'congratulazioni e solidarietà a Guardia di Finanza' : Treviso, 30 apr. (AdnKronos) - “I delinquenti vanno chiamati con il loro nome e il loro posto è il carcere. Non saprei quali altri ragionamenti possa meritare una persona che non solo è protagonista di un traffico di morte ma in più non avrebbe esitato a sparare su un tutore dell’ordine. Mi auguro c

Guardia DI FINANZA - IL GENERALE LIPARI COMANDANTE REGIONALE UMBRIA : Ha svolto attività di insegnamento presso l'Università de L'Aquila, Facoltà i Economia e Commercio, e "La Sapienza", Facoltà di Scienze Politiche, di Roma, collaborando - rispettivamente " nelle ...