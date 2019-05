GTA 6 | uscita su Playstation 5 per un periodo Le anticipazioni

GTA 6 abbraccia anche Google Stadia - uscita non solo su PS4 - Xbox One e PC? : Quando si parla di GTA 6 è praticamente impossibile che in giro per il mondo non si drizzino milioni e milioni di antenne. Cosa più che giusta e normale, considerando il fatto che il franchise creato da Rockatsr Games sia stato in grado, nel corso del tempo, di crescere ed evolversi nel migliore dei modi per la sua community, tanto da divenire un vero e proprio punto di riferimento per l'intera industria videoludica orientata sul genere del free ...

Uscita di GTA 6 in esclusiva temporale su PS5 - incredibili i rumor di oggi 7 maggio : L'Uscita di GTA 6 è data per certa praticamente da tutti, nonostante non sia mai stata ufficializzata dagli sviluppatori di Rockstar Games. D'altronde, dopo il successo dell'acclamatissimo Grand Theft Auto 5, è del tutto impossibile che la software house americana voglia fermarsi. Non solo per obiettivi squisitamente economici, ma anche da un piano prettamente artistico. Già in passato, infatti, si parlava di un sesto capitolo libero da ogni ...

GTA 6 : trama - protagonisti - mappe e data di uscita [AGGIORNAMENTO] : AGGIORNAMENTO 6 Maggio 2019 Attraverso un messaggio pubblicato sul sito di Glassdoor, un ex impiegato di Rockstar ha inserito un acrostico le cui lettere di ciascun verso formano la frase GTA 6 LS VC LC ossia Los Santos, Vice City e Liberty City. GTA 6 potrebbe dunque essere ambientato nelle tre città, se cosi fosse diverrebbe il capitolo più grande mai realizzato, unificando le ambientazioni dei precedenti titoli, e ...

GTA 6 : trama - protagonisti - mappe e data di uscita : Chi di voi non aspetta con ansia l’uscita di GTA VI? Di recente sono circolate sulla rete delle informazioni interessanti, che vi riportiamo di seguito, invitandovi a considerarle dei rumors in attesa di una conferma o smentita da parte di Rockstar. GTA 6: Primi rumors da uno sviluppatore ex Rockstar Un ex sviluppatore di Rockstar Games attraverso un post, rimosso successivamente, ha svelato che GTA 6 uscirà sia su ...

Uscita di GTA 6 insegue Red Dead Redemption 2 : sarà l’open world più grande di sempre? : L'Uscita di GTA 6 è uno degli argomenti più caldi per tutti gli appassionati della saga di Grand Theft Auto. Così come per la community di videogiocatori più in generale, che da sempre apprezza le opere - "criminali" e non - dei talentuosi sviluppatori di Rockstar Games. Il titolo non vedrà di certo la luce a breve, ma il debutto di Red Dead Redemption 2 ha permesso alla compagnia di concentrare tempo e risorse proprio sul sesto capitolo ...

Harry Potter e GTA 6 in uscita su PS5 : è questa la next-gen di Sony? : GTA 6 uscirà su PlayStation 5. È questo il rumor che più di tutti è esploso tra forum - da Reddit a ResetERA - e siti videoludici nella giornata di oggi, 19 aprile. Non che fosse un segreto, sia chiaro, considerando che più volte Rockstar Games ha lasciato intendere di essere al lavoro sul nuovo capitolo della saga "criminale". E che, in aggiunta, la next-gen è ormai davvero vicina. Quello che però lascia chiacchierare è che il titolo della "R ...

Uscita GTA 6 a fine 2020? Indiscrezioni su una possibile esclusiva temporale : Quando si parla di GTA 6 le antenne dei fan della serie (e non solo loro) non possono che drizzarsi inevitabilmente. La produzione targata Rockstar Games ha saputo infatti calamitare le attenzioni nel corso degli anni, complice un gameplay magnetico e una realizzazione tecnicamente eccelsa, che ha elevato gli standard dell'intera filiera videoludica. È quindi più che palese che i rumor inerenti un nuovo capitolo portino un notevole fermento in ...