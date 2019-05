Grey' s Anatomy | nel finale di stagione Jo è ricoverata nel reparto di psichiatria

Grey’S ANATOMY 15×21 - anticipazioni : “Good Shepherd” - news e trama : Good Shepherd è il ventunesimo episodio della quindicesima stagione di Grey’s ANATOMY, che Fox Life manda in onda lunedì 20 maggio 2019 alle 21.05. Una puntata interamente dedicata ad Amelia Shepherd, costretta a fare i conti con i giudizi delle sue terribili sorelle e con sua madre… GREY’S ANATOMY: “Good Shepherd”, spoiler Amelia e Link si abbandonano ancora una volta alla passione in una stanza d’albergo di New York. I due ...

Grey's Anatomy finale - la Vernoff : 'Non era preventivato che Owen scegliesse Teddy' : Giovedì in America è andato in onda il tanto atteso finale della quindicesima stagione di Grey's Anatomy. Un episodio che ha lasciato il pubblico nell'incertezza riguardo molte storyline, ma che ha definitivamente sancito la fine del triangolo tra Teddy, Owen e Amelia. Durante la scena del parto, il Maggiore Hunt ha infatti confessato alla madre della bambina tutto l'amore che ha sempre provato nei suoi confronti. Una scelta che ha diviso i fan ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16 : Meredith - Alex e Richard a rischio? : Grey’s Anatomy finale, la Bailey licenzia Meredith, Alex e Richard La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy ha conosciuto il suo epilogo giovedì 16 maggio quando, in America, è andato in onda il tanto atteso finale di stagione. Sebbene i telespettatori dovranno fare a meno del consueto appuntamento settimanale, le numerose interviste post-finale hanno, quantomeno, fatto luce su quello che accadrà nel corso dell’edizione ...

Spoiler Grey's Anatomy - la Vernoff : 'Non è detto che Meredith e Alex verranno riassunti' : La quindicesima stagione di Grey's Anatomy è giunta al suo epilogo. Ieri notte in America è infatti andato in onda l'episodio più atteso dell'edizione 2018/2019, con il quale il Medical-Drama ha salutato il numeroso pubblico americano fino a settembre. Tra le tante storyline affrontate, quella che ha maggiormente sconvolto i telespettatori riguarda la protagonista Meredith Grey e i suoi colleghi Alex Karev e Richard Webber. I tre chirurghi, dopo ...

Grey’s Anatomy - Jackson Avery morirà? La risposta di Krista Vernoff : Krista Vernoff sulla scomparsa di Jackson Avery: “E’ stata una scelta…” La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy è ufficialmente terminata e lo ha ha fatto in grande stile. La 15×25, seguendo la tradizione, ha infatti proposto ai telespettatori tutti gli elementi che hanno fatto dei finali del Medical-Drama un vero e proprio evento televisivo. Colpi di scena entusiasmanti, straordinarie rivelazioni e dichiarazioni d’amore sono ...

Grey's Anatomy - la Vernoff sulla scomparsa di Jackson : 'Non sappiamo cosa succederà' : Dopo il tanto atteso finale di Grey's Anatomy 15, molti sono gli interrogativi che 'tormenteranno' i fan del Medical-Drama almeno fino a settembre. Le numerose storyline affrontate nel corso della 15x25 non hanno infatti avuto un epilogo certo e le sorti di molti protagonisti rimangono al momento contraddistinte dal mistero. Proprio in occasione della messa in onda dell'ultimo episodio, Krista Vernoff ha rilasciato un'interessante intervista a ...

Nel finale di Grey’s Anatomy 15 eroismo - romanticismo e mistero : che fine faranno Meredith e Jackson? (Recensione) : Il finale di Grey's Anatomy è un grande punto interrogativo: l'episodio 15x25, Salto nella nebbia, ha un titolo particolarmente azzeccato, visto che la conclusione di questa stagione ha dei contorni piuttosto fumosi. Iniziato con la nebbia che avvolge una parte della città e manda il traffico in tilt, mentre sull'ospedale splende il sole, l'episodio regala come prevedibile la nascita di Allison, figlia di Owen e Teddy e probabilmente anche ...

Grey's Anatomy 15 finale : Meredith Grey rischia l'arresto : Ieri notte, in America, è ufficialmente calato il sipario sulla quindicesima stagione di Grey's Anatomy. Un'edizione lunghissima - la seconda in assoluto per numero di episodi - che ha regalato allo show prodotto da Shonda Rhimes, il titolo di Medical-Drama più longevo della televisione americana. Ma se cast e produzione si apprestano a vivere un periodo di meritato riposo, gli avvenimenti del finale di stagione tormenteranno i fan per almeno ...

Grey’s Anatomy e Station 19 : ABC annuncia una novità sul crossover : Grey’s Anatomy e Station 19, in arrivo un crossover alla settimana Proprio alla vigilia degli ultimi episodi di Grey’s Anatomy e Station 19, la presidente della ABC Entertainment ha fatto un importante annuncio riguardante la programmazione della prossima stagione televisiva. In occasione della cerimonia Upfront, tenutasi a New York nella notte tra martedì e mercoledì, Karey Burke ha comunicato che a partire da gennaio 2020 le due ...

Grey’s Anatomy 15X25 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X25 Jump Into the Fog va in onda giovedì 16 maggio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X25: trama, anticipazioni e spoiler Anche quest’anno siamo arrivati al season finale della serie tv firmata Shondaland, ossia l’ultimo episodio di ...

Tutto sul finale di Grey’s Anatomy 15 - anticipazioni trama e promo (foto e video) : che fine faranno Meredith e DeLuca? : Il finale di Grey's Anatomy 15 dal titolo Salto nella nebbia, in onda su ABC giovedì 16 maggio, pone fine ad una delle stagioni più lunghe - ben 25 episodi - del medical drama creato da Shonda Rhimes e attualmente gestito dalla showrunner Krista Vernoff. La longeva serie appena rinnovata per altre due stagioni fino al 2021 si appresta alla conclusione con un mix di drammi personali, lieti eventi e pericoli di vita, come spesso accaduto negli ...

Un crossover di Grey’s Anatomy e Station 19 ogni settimana nelle prossime stagioni : verso la fusione con trame “fluide” : Grey's Anatomy e Station 19 si sono incontrate in tanti crossover speciali negli ultimi due anni, a partire dal backdoor pilot che ha introdotto lo spin-off fino al penultimo episodio delle stagioni attualmente in corso, passando per diversi altri episodi che hanno mostrato i personaggi di entrambe le serie interagire sulla scena. Pare che questa abitudine sarà decisamente ricorrente nella prossima stagione tv, visto che ABC ha annunciato ...

Grey's Anatomy e Station 19 : dalla prossima stagione un crossover a settimana : La quindicesima stagione di Grey's Anatomy e la seconda del suo spinoff, Station 19, sono ormai giunte all'ultimo episodio dell'edizione 2018/2019. Giovedì 16 maggio andranno, infatti, in onda le puntate conclusive dei due telefilm creati e prodotti da Shonda Rhimes. Freschi di rinnovo, rispettivamente per due e una stagione, gli show di punta della ABC si apprestano ad affrontare una nuova avventura. La presidente del network, in occasione ...

Grey's anatomy e Station 19 - un "universo condiviso" dalla prossima stagione : La notizia del rinnovo per ben due stagioni di Grey's anatomy ha sicuramente rassicurato i fan del medical drama, che ogni anno ormai temono l'annuncio della chiusura della serie tv, legata indissolubilmente alla volontà della sua protagonista Ellen Pompeo di continuare o meno ad indossare il camice di Meredith Grey. La Pompeo, invece, per ora non alcune intenzione di far chiudere lo show, che arriverà così al numero record -per un ...