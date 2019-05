Gravina alla Gazzetta | “Studiamo una controproposta alla SuperChampions”

Gravina : La Figc è contraria alla SuperLega : Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato oggi dell’ipotesi SuperLega esprimendo in maniera decisa la contrarietà della Federazione, anche se ha precisato che nessuna informazione precisa è arrivata dalla Uefa. «I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio nazionale a discapito di interessi legati a singoli ...

Gravina : “Dalla Juve un atto coraggioso e moderno” : “Mi sono sempre dichiarato contro le punizioni collettive e questa decisione conferma che anche in Italia si può rispondere all’inciviltà con atti concreti, coraggiosi e moderni“. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, all’ANSA dopo la decisione del club bianconero di interdire lo ‘Stadium’ per 5 anni al tifoso bianconero responsabile del gesto offensivo verso il Grande Torino alla vigilia del ...

Parla Gravina - dal VAR alla Nazionale - dalle riforme fino al calcio femminile : le sue dichiarazioni : Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, dopo l’incontro di ieri a Milano tra arbitri, allenatori e capitani di Serie A ha chiarito, ai microfoni di SportMediaset, alcune dinamiche relative all’utilizzo della VAR: “Quella di ieri è stata una giornata tecnica in un clima molto positivo. Un confronto aperto, molto costruttivo e utile sia per gli arbitri che per i calciatori. Si sono chiariti alcuni punti e alcune ...

Gravina : 'No alla Serie A in Cina' : ANSA, - ROMA, 22 MAR - "La Serie A in Cina? No, il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un'intervista a Rai Sport, chiude all'idea - nata in ambienti della Lega di Serie A - di far disputare una partita del massimo campionato in Cina, nell'ambito dell'accordo che verrà discusso domenica. "E' un progetto ...

