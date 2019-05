Grande Fratello | Vladimir Luxuria da oggi nella casa

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Francesca Galiciè pronta a varcare la porta rossa del: questa sera l'ex politica entreràpiù spiata d'Italia come ospite, pronta a ribaltare gli equilibri degli inquiliniè pronta a fare il suo ingressodel16. A darne l'annuncio è stata Barbara d'Urso durante il consueto appuntamento con Pomeriggio5, annunciando altri nuovi passaggi attraverso la porta rossa durante la diretta di questa sera. La conduttrice ha fatto capire che l'ex politica e attivista per i diritti LGBT non sarà una concorrente ma probabilmente è stata chiamata come ospite solo per movimentare gli equilibri della. Prima di lei, in quel ruolo sono entrati alAlberico Lemme e Guendalina Canessa, la cui permanenzaè durata per entrambi solo due settimane. La d'Urso non ha specificato per ...

