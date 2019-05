Grande Fratello | Giorgio lascia Francesca De André? Lo sfogo

lanostratv

(Di lunedì 20 maggio 2019)De Andrè del GF 2019 eTambellini al capolinea? Parla lui Ieri Barbara d’Urso a Domenica Live ha mostrato alcune foto compromettenti del fidanzato di Franceasca De Andrè,. Difatti in questa circostanza l’uomo è stato sorpreso dai fotografi del magazine Nuovo in atteggiamenti equivoci con una brunetta. Immagini che l’hanno fatto finire nell’occhio del ciclone. E dopo tanto parlare di tutta questa intricata vicenda,Tambellini ha rotto poco fa il silenzio su instagram, asserendo senza tanti giri doi parole quanto segue: “La mia intenzione è quella di prendere una pausa dalla nostra storia er vivere ala sua esperienza, libera da ogni peso o responsabilità, visto come le cose sono andate e visti gli sbagli coessi da entrambi…” Parole abbastanza inequivocabili. Difattipare aver preso la ...

QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - davidemaggio : #ElianaMichelazzo domani al Grande Fratello #GF16 Mediaset fermi anche la sola ospitata dell'agente per conoscere… - pomeriggio5 : Questa sera al Grande Fratello Fabrizia De Andrè spiegherà alla sorella Francesca il tradimento del fidanzato. Come… -