Grande Fratello 2019 | settima puntata in diretta | Giorgio ha lasciato Francesca De Andrè

davidemaggio

(Di lunedì 20 maggio 2019)DeIlarriva allae qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata.: laminuto per minuto della21.41: Anteprima con il sommario della serata. 21.44: Barbara D’Urso entra in studio e dà il via alla, che promette essere “super pazzesca”. Poi arrivano i due opinionisti sulle note di Dolceamaro. 21.49: Primo collegamento con i “ragazziiiii”. Si parla di, che è stata lasciata poco fa – tramite un post su Instagram – dama lei ancora non lo sa. La concorrente dice: “Io sono innamorata del ragazzo col quale ...

QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - davidemaggio : #ElianaMichelazzo domani al Grande Fratello #GF16 Mediaset fermi anche la sola ospitata dell'agente per conoscere… - GrandeFratello : Vladimir Luxuria ospite a sorpresa nella Casa di Grande Fratello, questa sera lunedì 20 maggio in prima serata. Lux… -