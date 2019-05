Grande Fratello 16 | stasera Vladimir Luxuria entrerà nella Casa

Grande Fratello 16 - Gennaro : "Se non fosse stata fidanzata - avrei baciato Francesca" : ...

Grande Fratello 2019 tra Eliana Michelazzo e Francesca de Andrè ad un passo dalla semifinale : anticipazioni 20 maggio : Siamo ormai ad un passo dal gran finale del Grande Fratello 2019 e già dalla prossima puntata potremo sentire parlare di semifinalisti e di prime novità in vista dell'ultima puntata. Fino ad allora, però, l'appuntamento con il reality condotto da Barbara d'Urso tornerà in onda oggi, 20 maggio, su Canale 5 intorno alle 21-30 per la settima puntata. Al fianco della conduttrice ci saranno i due opinionisti ovvero Cristiano Malgioglio e Iva ...

Grande Fratello 16 - anticipazioni settima puntata del 20 maggio 2019 : Grande Fratello 16, condotto da Barbara d’Urso, stasera, lunedì 20 maggio 2019, in prima serata, su Canale 5, è giunto al settimo appuntamento. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. L'attenzione sarà puntata su Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, protagonista del “caso” televisivo del momento, il tanto annunciato e poi annullato matrimonio tra la showgirl e l’irreperibile Marck Caltagirone, ...

Grande Fratello 2019 : ospiti e anticipazioni di stasera 20 maggio : Grande Fratello 2019: ospiti e anticipazioni di stasera 20 maggio stasera 20 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello. Il reality show condotto dall’amata Barbara D’Urso approda al suo settimo appuntamento con sorprese e ospiti speciali. Come nelle precedenti puntate, anche la settimana scorsa non sono mancate polemiche e colpi di scena. Francesca Cipriani infatti è entrata nella casa più spiata ...

Eliana Michelazzo al Grande Fratello? La Risposta di Mediaset! : In queste ore si parla dell’ingresso di Eliana Michelazzo, la manager di Pamela Prati, al Grande Fratello. Mediaset ha appena comunicato la presa di posizione su questa partecipazione fuori programma. Ci aspetta un colpo di scena? Cosa centra Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, con il Grande Fratello? Ve lo diciamo noi! Qualche ora fa, la ragazza aveva confessato a tutti la verità sul caso Pamela Prati e Mark Caltagirone. Eliana, ...

Fulmine sulla casa del Grande Fratello - diretta interrotta. Barbara d'Urso documenta sui social : Non c'è Grande Fratello senza temporale. No, stavolta non parliamo di scontri tra i concorrenti ma di un vero e proprio evento meteorologico abbattuto sopra la casa più spiata d'Italia in quel di Cinecittà a Roma.Dopo la mezzanotte di oggi la capitale è stata coinvolta da un brusco temporale che ha provocato disagi persino alla messa in onda della diretta su Mediaset Extra e web. Un Fulmine ha colpito la casa facendo saltare il banco ...

