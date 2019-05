Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 maggio 2019

Grande Fratello : Valentina e Gaetano insinuano che il televoto non é solo frutto del pubblico…leggi per saperne di piu : Ieri notte Valentina Vignali e Gaetano Arena hanno ipotizzato chi potrebbe uscire domani sera al televoto. Il ragazzo pensa di non superare la nomination a causa delle frasi disgustose dette sulla sua notte di... L'articolo Grande Fratello: Valentina e Gaetano insinuano che il televoto non é solo frutto del pubblico…leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Grande Fratello del 20 maggio : la manager della Prati chiederà di entrare : Lunedì 20 maggio ritorna su Canale 5 l'appuntamento con il Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso. Il reality show, giunto ormai alla sua settima puntata di questa nuova edizione, riserverà un bel po' di colpi di scena ai tantissimi telespettatori che nel corso di queste settimane si sono appassionati alle vicende dei concorrenti in gara. Alcune Anticipazioni su quello che succederà questa settimana sono state fornite nel corso della ...

Eliana Michelazzo al Grande Fratello. Mediaset fermi questa buffonata : Eliana Michelazzo Non c’è limite al peggio. Domani, Eliana Michelazzo sarà ospite al Grande Fratello. L’agente di Pamela Prati interverrà in puntata per sapere se Grande Fratello ha accolto la sua richiesta: poter entrare nella Casa per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che si scatenerà in seguito all’intervista rilasciata a “Live – Non è la D’Urso”, in onda mercoledì prossimo. Nell’intervista, Eliana Michelazzo ha, ...

Grande Fratello : domani sera arriva Eliana Michelazzo : Grande Fratello anticipazioni lunedì 20 maggio: la richiesta di Eliana Michelazzo Colpo di scena al Grande Fratello 16. Come riporta il comunicato stampa diramato dalla redazione della trasmissione, protagonista della puntata di lunedì 20 maggio sarà Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi a capo di un’agenzia di spettacolo. La giovane romana, dopo […] L'articolo Grande Fratello: domani sera arriva Eliana ...

Grande Fratello 16 - Cristian Imparato : "Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini dormivano nel letto insieme - voglio delle conferme" : Si continua a parlare della presunta liaison fra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini, concorrenti del Grande Fratello 16 e amici nella vita lontana dalle telecamere. Nonostante le perplessità sulla natura del rapporto siano state dissolte dai due giovani durante l'ultima diretta di reality show del lunedì sera, Cristian Imparato è tornato a instillare qualche dubbio sul tipo di legame che ci sarebbe fra Michael e Gianmarco ai microfoni ...

Grande Fratello 16 - Eliana Michelazzo entrerà nella Casa dopo la confessione? : Insomma, avevano ragione i giornalisti e i telespettatori: Mark Caltagirone - il promesso sposo di Pamela Prati - non esiste! Lo ha confessato Eliana Michelazzo, la manager di Pamela Prati, proprietaria dell'agenzia Aicos Management. "In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della ...

Grande Fratello - la frase oscena riaccende la passione tra Erica e Gaetano : "Stretta e bagnata" - da censura : Non è servito a Erica sentire, nella casa e poi in diretta nel serale del Grande Fratello, i commenti vergognosi di Gaetano sul suo conto dopo la notte di passione passata insieme. I due inquilini hanno attraversato momenti di forte imbarazzo e distacco, ma si sono infine riavvicinati fino a cadere

Eliana Michelazzo sulla Prati confessa : 'Ho mentito - devo andare in convento o al Grande Fratello' : Mercoledì, 22 maggio, durante la decima puntata di 'Live-Non è la D'Urso', Eliana Michelazzo dovrebbe confessare le tante bugie che ha raccontato sulle nozze mai celebrate di Pamela Prati. All'anticipazione che ha dato Dagospia su questa vicenda ha fatto eco un comunicato stampa di Mediaset che riporta le prime dichiarazioni ufficiali dell'agente su quello che racconterà a Barbara D'Urso tra qualche giorno. Anticipazioni Live: Eliana vuoterà il ...

Grande Fratello : riscoppia la passione tra Gaetano ed Erica - nonostante lui abbia detto alcune frasi su di lei… : Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 16, di lunedì scorso, Erica Piamonte e Gaetano Arena sembravano lontanissimi: né la ragazza né i telespettatori hanno apprezzato l’atteggiamento del 22enne, il quale dopo essersi scambiato effusioni... L'articolo Grande Fratello: riscoppia la passione tra Gaetano ed Erica, nonostante lui abbia detto alcune frasi su di lei… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello - Gennaro non molla Francesca De Andrè : la confessione : Francesca De Andrè allontana Gennaro Lillio del GF 16, ma lui non molla Che Gennaro Lillio sia attratto molto dalla popolare concorrente del Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè pare davvero non essere un mistero per nessuno. Tuttavia quest’ultima è fidanzata, e anche nella giornata di ieri ha allontanato Gennaro e le sue avance, asserendo di vederlo solo ed esclusivamente come amico. Quest’ultima avrà detto il vero? Intanto in ...

Grande Fratello : qualcuno in casa lascia sempre il bagno sporco. Francesca De André - discustosa - sbotta! Ecco cosa é successo : Il mese scorso Francesca De Andrè ha trovato un assorbente usato nel bagno del Grande Fratello. “Io sono schifata. Ma che è un porcile? Ma nemmeno nei bagni pubblici. Nemmeno nei bagni delle discoteche.... L'articolo Grande Fratello: qualcuno in casa lascia sempre il bagno sporco. Francesca De André,discustosa,sbotta! Ecco cosa é successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.