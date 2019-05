Grande Fratello 16 | anticipazioni settima puntata del 20 maggio 2019

blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019)16, condotto da Barbara d’Urso, stasera, lunedì 20, in prima serata, su Canale 5, è giunto al settimo appuntamento. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. L'attenzione saràsu Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, protagonista del “caso” televisivo del momento, il tanto annunciato e poi annullato matrimonio tra la showgirl e l’irreperibile Marck Caltagirone, nelle scorse ore si era parlato di un suo possibile ingresso nella casa, notizia che è stata poi smentita da Mediaset tramite un tweet nella quale ha comunicato che l'editore dell'azienda non ha mai preso in considerazione l'idea di far entrare la Michelazzo nella casa. Arrivano novità per Francesca De Andrè: sono infatti arrivate nuove foto di Giorgio, in compagnia di un’altra ragazza. Come la prenderà, stavolta, Francesca? Ci sarà un confronto tra ...

