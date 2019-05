Governo | Conte risponde a Giorgetti | “Gravissimo mettere in dubbio mia imparzialità

Giancarlo Giorgetti - il leghista scarica il premier Conte : "È di parte - Governo paralizzato" : Il clima nel governo tra Lega e M5s non è mai stato così rovente, al punto che ormai lo stesso sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti deve ammettere senza tentennamenti: "Nell'esecutivo non riusciamo più a fare un ordine del giorno". Intervistato da La Stampa, il braccio destro di Matteo Salvi

Governo - il leghista Giorgetti : “M5s ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Esecutivo paralizzato” : Il M5s “ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Ormai il Governo è paralizzato”. Lo dice Giancarlo Giorgetti a La Stampa. “In queste ultime tre settimane il Governo è in stallo per la campagna elettorale. Doveva essere una campagna sulle cose da fare in Italia e in Europa, invece siamo rimasti alle varie ed eventuali. Al caos”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della Lega. “La campagna ...

Giuseppe Conte - l'ultimo tentativo disperato per tenere in piedi il Governo : rinvia il Cdm : L'intenzione di Matteo Salvini di far approvare il decreto Sicurezza bis nel Consiglio dei ministri di questa sera rischia di scontrarsi contro il muro del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sempre più intenzionato a disinnescare la tensione nel governo tra il vicepremier leghista e Luigi Di M

Giorgetti : “Conte non è più sopra le parti e i 5 Stelle ci fanno opposizione. Governo fermo” : Giancarlo Giorgetti, uomo forte della Lega di Salvini, arriva a Torino dopo una giornata interminabile passata a stringere mani e a incontrare gli imprenditori tra la Valle d’Aosta e il Canavese. È stanco, provato quando entra nella sala verde del «Cambio» il ristorante più esclusivo di Torino dove lo aspettano una ventina degli imprenditori chiave...

Elezioni europee - Silvio Berlusconi prevede il “cartellino rosso” per il Governo Conte : Per il leader di Forza Italia e candidato alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio non ci sono dubbi: alle urne gli italiani bocceranno l'alleanza di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. E rilancia l'idea di una fine prematura della legislatura e di nuove Elezioni politiche con la coalizione di centrodestra unita.Continua a leggere

Decreti Sicurezza e Famiglia verso il rinvio - stallo Governo : Salvini e Conte allo scontro : È lo scontro, l'ennesimo. Ma il baratro sembra ormai a un passo e alle urne manca ancora una settimana. Anche oggi si alza il livello di scontro tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e...

Governo : fonti Chigi - Conte coordina - ministri tengano toni giusti : Il presidente del Consiglio Conte non partecipa alla competizione elettorale e non si lascia certo coinvolgere nella dialettica che la sta caratterizzando. Piuttosto invita tutti i ministri a mantenere toni adatti a chi rappresenta le istituzioni. E quanto sottolineano da fonti di Palazzo Chigi che aggiungono che il presidente del Consiglio non dà e non ha mai dato ordini, come previsto dall'articolo 95 della Costituzione dirige la politica ...

Governo ultime notizie : Di Maio - Giorgetti e Conte non si parlano più : Governo ultime notizie: Di Maio, Giorgetti e Conte non si parlano più Il defollowing su Instagram era stato un indizio. Dopo aver rinunciato a seguire l’uno le stories dell’altro, i due alleati di Governo hanno abbandonato anche l’abitudine di telefonarsi, parlarsi e finanche di vedersi, coinvolgendo, in questo gioco del silenzio a ribasso, anche i vertici della presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte e Giancarlo ...

Lo spread ai massimi da dicembre “agita” il Governo. Conte e Tria rassicurano : Lo spread Btp-Bund agita le acque decisamente gia' mosse della maggioranza di governo M5s-Lega. Il differenziale tra i buoni del Tesoro italiani e quelli tedeschi chiude sotto la soglia dei 290 punti base dopo aver toccato i massimi da dicembre a quota 291,7, in risalita, secondo gli analisti, in seguito alle dichiarazioni di ieri di Matteo Salvini che aveva evocato lo sforamento del 3% nel rapporto deficit/Pil, attirandosi le critiche di Luigi ...

Economisti al Governo Conte : Dica cosa vuole fare : alzare tasse - rivedere spesa o rischiare una crisi : Le università hanno scritto una lettera-appello indirizzata al governo Conte, pubblicata su Repubblica.it: "Occorre che il governo chiarisca quale strada intende percorrere: se aumentare ora la pressione fiscale, rischiare una crisi finanziaria o, infine, impegnarsi in una seria revisione della spesa pubblica e delle promesse elettorali. Questi problemi riguardano le famiglie e le imprese italiane e prescindono da interessi di parte e ...

Iva - Conte : 'Difficile evitare aumento'/ 'Governo al lavoro su spending review' : Aumento Iva, il premier Conte: 'Evitarlo sarà difficile'. L'allarme del presidente del Consiglio e l'ira dell'opposizione.

Berlusconi a Salvini : “Fai cadere il Governo e Conte - lui ti ha umiliato” : Il leader di Forza Italia si rivolge al ministro Salvini consigliando di far cadere il governo e il premier Conte “Di Maio li ha messi nel congelatore”. Silvio Berlusconi torna a sferzare Matteo Salviniandando a pungolare il governo sulla rappresaglia di Giuseppe Conte contro Armando Siri. “La decisione del premier, che ha ritirato le deleghe a un sottosegretario su espressa … Continue reading Berlusconi a Salvini: ...

Matteo Salvini - mina sul Governo : verso la crisi. Giuseppe Conte sconvolto - il ruolo di Sergio Mattarella : Ad agitare il governo ora ci si mette il decreto sicurezza-bis presentato dalla Lega e da Matteo Salvini. "Una mina", secondo Giuseppe Conte e grillini sulla quale potrebbe davvero cadere l'esecutivo. Luigi Di Maio infatti considera il provvedimento - con cui verrebbe neutralizzato Danilo Toninelli