Google rilascia Character Alarms sugli smart display | incluso Nest Hub

Google rilascia una nuova interfaccia utente per gli Smart Display : Nelle scorse ore il team di Google ha dato il via al rilascio di una nuova interfaccia utente per i suoi Smart Display. Ecco cosa cambia

Google rilascia una nuova versione beta dell'SDK di Google Maps - ma la volpe guida in AR non è ancora abbastanza furba : Gli ingegneri del gigante tecnologico di Mountain View hanno lavorato per mesi per ridefinire e migliorare una nuova versione beta di Maps SDK per Android. Oltre ai miglioramenti delle prestazioni e all'accesso più rapido alle nuove funzionalità, questo nuovo SDK beta dovrebbe comportare una riduzione del 60% del consumo di dati relativi a Google Maps per l'utente finale, oltre a una stabilità migliorata. Google non ha nemmeno intenzione di ...

Google rilascia le patch di sicurezza di maggio 2019 per i suoi Pixel : Come (quasi) ogni primo lunedì del mese, Google rilascia per i suoi dispositivi le nuove patch di sicurezza, in questo caso aggiornate a maggio 2019.

Google rilascia Captain Marvel - Rocket e altri adesivi AR di Avengers : Endgame per Playground : In vista della premiere di Avengers: Endgame di Marvel Studios la prossima settimana, Google sta aggiornando il pacchetto di Playmoji per i dispositivi Pixel con altri supereroi aggiungendo cinque nuovi personaggi al set esistente introdotto per la prima volta con Google Pixel 3 lo scorso ottobre. War Machine, Thor e Black Widow dei precedenti film degli Avengers si uniscono a Guardian of the Galaxy's Rocket e Captain Marvel per entrare nelle ...

Google rilascia l'API Smart Reply per le app Android e iOS di terze parti : Google ha annunciato di avere aggiornato il kit MLK SDK per aggiungere le API per Smart Reply e Language Identification alle applicazioni Android e iOS di terze parti

Google rilascia le GSI ufficiali di Android Q per i dispositivi compatibili con Project Treble : Dopo il rilascio della seconda beta di Android Q, ecco arrivare le prime GSI ufficiali basate sulla nuova versione del robottino verde.