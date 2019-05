oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Settimana di novità per il Worldla conclusione del PGA Championship, andato in scena presso il Bethpage State Park di Farmingdale, New York (USA). L’appuntamento ha riunito come di consueto le stelle del panorama internazionale e lo statunitenseha dominato con un gioco semplicemente perfetto prendendo il largo rispetto alla concorrenza sin dalle prime giornate. Il 29enne di West Palm Beach (Florida) ha conquistato il quarto Major della propria carriera riprendendosi la prima posizione nella graduatoriae superando di slancio sia l’inglese Justin Rose, sia lo statunitense Dustin Johnson, unico avversario che ha provato ad insidiare la leadership dinel quarto e ultimo giro. Stabile in quinta posizione Justin Thomas nonostante il ritiro forzato dal PGA Championship per un infortunio al polso nella prima giornata. Non si ...

OA_Sport : Golf, Ranking Mondiale (20 maggio 2019): Brooks Koepka torna al comando dopo il trionfo al PGA Championship, France… - Ale_DeepNoize : Brooks Koepka nuovo leader del world ranking. Ha vinto 4 degli 8 ultimi major a 29 anni. Questo ragazzo può diventa… - GolfToday_it : PGA Championship: si lotta anche per la prima posizione nel Ranking -