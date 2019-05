Golf – PGA Championship | Koepka si riconferma campione | Francesco Molinari chiude al 48°

Golf - Ranking Mondiale (20 maggio 2019) : Brooks Koepka torna al comando dopo il trionfo al PGA Championship - Francesco Molinari settimo : Settimana di novità per il World Golf Ranking dopo la conclusione del PGA Championship 2019, andato in scena presso il Bethpage State Park di Farmingdale, New York (USA). L’appuntamento ha riunito come di consueto le stelle del panorama internazionale e lo statunitense Brooks Koepka ha dominato con un gioco semplicemente perfetto prendendo il largo rispetto alla concorrenza sin dalle prime giornate. Il 29enne di West Palm Beach (Florida) ...

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka trionfa col brivido e conquista la leadership mondiale! Francesco Molinari al 48° posto : Brooks Koepka è il vincitore, per il secondo anno consecutivo, del PGA Championship, trasformato da quarto a secondo Major della stagione di Golf. Per il ventinovenne della Florida, però, l’ultima giornata non è esattamente di quelle da lasciar tranquilli: dopo una buona metà dell’ultimo giro passata tra il -11 e il -13, Koepka ha avuto un momento di cedimento tra le buche 11 e 14, in cui ha rischiato di subire la rimonta di un ...

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Brooks Koepka per il quarto Major. Francesco Molinari perde ulteriore terreno : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto e ultimo giro del PGA Championship 2019. Si decide oggi il secondo vincitore di Major dell’anno, che sarà certamente diverso dal primo, dal momento che Tiger Woods, vincitore del Masters di Augusta, è stato tagliato dopo il secondo giro. Tutto fa pensare che il trionfatore di quest’anno possa essere lo stesso di quello passato: Brooks Koepka, che dopo due giornate da alieno ...

Golf – PGA Championship : Koepka continua la corsa in testa - Francesco Molinari 39° : PGA Championship: Brooks Koepka ipoteca il titolo, Francesco Molinari 39°. Il campione in carica, con sette colpi di vantaggio, punta al bis e al trono mondiale Brooks Koepka ha rallentato con un 70 (par), ma ha continuato la sua corsa di testa nel PGA Championship, il major giunto alla 101ª edizione in svolgimento sull’ostico percorso del Bethpage Black Course (par 70), sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello stato di New York, ...

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka vuole involarsi verso il quarto Major in carriera. Francesco Molinari cerca di chiudere bene : Può davvero essere il giorno del trionfo per Brooks Koepka. Fino al 2017 non aveva vinto un singolo Major, e in generale non era riuscito a collezionare che un singolo torneo sul PGA Tour e un altro su quello europeo. Poi, da quell’anno, la svolta: due US Open consecutivi, il PGA Championship dello scorso agosto e adesso la possibilità di fare il bis. Non si sa chi o cosa possa fermare il ventinovenne di West Palm Beach, professionista dal ...

VIDEO Golf - PGA Championship 2019 : highlights e sintesi del terzo giro. Koepka in fuga - attardato Molinari : Si è concluso anche il terzo giro del PGA Championship 2019 sul percorso del Bethpage State Park di Farmingdale, New York (USA). Lo statunitense Brooks Koepka ha conservato saldamente la testa della classifica provvisoria con lo score di -12 e con un vantaggio di sette colpi sugli inseguitori (record nella storia del torneo) e proverà a conquistare il suo secondo successo consecutivo nell’appuntamento dopo la vittoria del 2018. Nel gruppo ...

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka ad un passo dalla gloria - avversari lontani dopo il terzo giro! Francesco Molinari perde terreno : Prosegue nel segno di Brooks Koepka il PGA Championship 2019, secondo Major della stagione Golfistica in corso sul Black Course del Bethpage State Park di Farmingdale, New York (USA). dopo aver riscritto le statistiche del torneo nelle prime due giornate, il giocatore statunitense ha leggermente rallentato il ritmo nel terzo giro chiudendo in 70 colpi e difendendo lo score complessivo di -12 con cui ha preso il via nel primo pomeriggio ...

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : terzo giro - Francesco Molinari partirà alle 18. Prime partenze effettuate : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo giro del PGA Championship 2019, secondo Major della stagione di Golf, che vede al comando Brooks Koepka con un vantaggio abissale su tutti gli altri. Il -12 del numero 3 del mondo è da record, perché mai nessuno prima di lui era riuscito a girare in soli 128 colpi nelle Prime due giornate di un qualsiasi Major. Appare abbastanza inverosimile che Koepka possa continuare con questo ritmo ...

Golf - PGA Championship : Koepka fa il vuoto - Molinari “accorcia” - out Woods! : PGA Championship – Il campione in carica Koepka ha sette colpi di vantaggio sui secondi. Fuori anche Rahm e Garcia Brooks Koepka ha mantenuto alto il ritmo con un 65 (-5) anche nel secondo giro e con lo score di 128 (63 65, -12) ha fatto il vuoto nel PGA Championship, il major giunto alla 101ª edizione in svolgimento sull’ostico percorso del Bethpage Black Course (par 70), sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello stato di New ...

Golf - PGA Championship 2019 : tutti gli occhi puntati su Brooks Koepka nel terzo giro. Francesco Molinari vuole continuare la risalita : Un solo nome è quello che si aggira nei corridoi di chiunque abbia un minimo a che fare con il Golf dopo le prime due giornate di PGA Championship: cosa farà Brooks Koepka dopo il -12 delle prime due giornate? Legittimo chiederselo, dal momento che il ventinovenne della Florida è stato fenomenale in queste prime 36 buche, che lo hanno visto andare via sostanzialmente senza alcun avversario all’infuori della propria ombra. Koepka, dopo aver ...