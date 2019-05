ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019)Trudeau, vale a dire il primo ministro, non è un nome troppo noto nel nostro Paese. Sapere che la sua scalata politica è iniziata a seguito di una vittoria sul ring lo rende di certo più interessante, ma siccome anche questa è una parte della storia non troppo famosa, i registi Eric Ruel e Guylaine Maroist hanno pensato di realizzare unmentario, “GodTrudeau”, disponibile in abbonamento su sito (https://www.i.it/) e app di, sull’incontro di boxe più importante della storia. Il 31 marzo 2012, a Ottawa, in occasione di una raccolta fondi per la ricerca contro il cancro, si fronteggiano sul ringTrudeau, allora parlamentare di Papineau, distretto elettoraleda 110mila abitanti, e Patrick Brazeau, senatore del partito conservatore. O meglio, Patrick Brazz “cazzotto” Brazeau. L’opinione pubblica non ha ...

Cascavel47 : “God Save Justin Trudeau”, su Loft il docu-film sul premier canadese: “Abbiamo usato la boxe come metafora della vi… - ilfattovideo : “God Save Justin Trudeau”, su Loft il docu-film sul premier canadese: “Abbiamo usato la boxe come metafora della vi… - MPenikas : FQ: “God Save Justin Trudeau”, su Loft il docu-film sul premier canadese: “Abbiamo usato la boxe come metafora del… -