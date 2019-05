Gli Steam Sports Sale sono i nuovi sconti di Steam che supportano l' organizzazione War

Epic Games Store rinuncerà alle esclusive se Steam concederà l'88% dei ricavi ai publisher e a Gli sviluppatori : Il CEO di Epic Games , Tim Sweeney, di recente ha fatto delle affermazioni particolarmente interessanti in merito alla concorrenza tra Epic Games Store e Steam .Come segnala DSOGaming, su Twitter Sweeney ha dichiarato che lo Store di Epic rinuncerebbe agli accordi di pubblicazione esclusivi a patto che vengano aumentate le percentuali di guadagno di sviluppatori e publisher su Steam , concedendo almeno l'88% dei ricavi sulla vendita dei giochi. Non ...

Gli sviluppatori di Myst lanciano la campagna Kickstarter per la nuova avventura steampunk VR Firmament : Cyan Worlds, lo sviluppatore dietro Myst , ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare lo sviluppo del suo nuovo gioco VR Firmament , segnala Eurogamer.net.Alcuni potrebbero ricordare che Firmament è stato inizialmente presentato a marzo dell'anno scorso, dopo di che è stato definito "una nuova avventura steampunk ". La rivelazione iniziale è stata accompagnata da un "teaser" sorprendentemente lungo, suggerendo che lo sviluppo era ...

Sekiro : Shadows Die Twice è il più grande lancio del 2019 su Steam ma non è il miGliore tra i giochi FromSoftware : Sekiro: Shadows Die Twice ha avuto un lancio decisamente buono su Steam, riporta VG247.com.Con ogni lancio su Steam di alto profilo viene confrontato il numero dei giocatori simultanei, e in questo caso, Sekiro sembra aver avuto buoni risultati al momento del lancio. Da venerdì, Sekiro: Shadows Die Twice ha avuto un picco di 124.334 giocatori connessi contemporaneamente, secondo Steam Charts e la pagina delle statistiche di Steam.A seconda ...