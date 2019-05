Giro d' Italia | tappa 14 Saint Vincent-Courmayeur | arrivo in salita a Skyway Monte Bianco

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le tappe della seconda settimana. Arrivano le montagne! : Dopo il consueto giorno di riposo, riprenderà domani il cammino del Giro d’Italia 2019. La prima settimana ha già regalato qualche sorpresa e la cronometro di San Marino ha costretto gli uomini di classifica ad uscire allo scoperto rivelando la propria condizione. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha ribadito il proprio ruolo di grande favorito, ma Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) ha tenuto molto bene su un terreno non adatto alle sue caratteristiche ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Ravenna-Modena : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : Continuerà domani, martedì 21 maggio, l’edizione 2019 del Giro di’Italia, con la decima tappa, l’ottava in linea: saranno 145 i km che porteranno il gruppo da Ravenna a Modena. Partenza fittizia alle ore 13.45, partenza reale alle 13.55, mentre l’arrivo è previsto tra le ore 17.04 e le ore 17.22. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani: tappa 10 cronotabella Ravenna-Modena ...

Giro d’Italia 2019 : il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. Al top Roglic e Nibali - malissimo Landa - perdono Yates e Lopez : Una prima settimana (o meglio dire, una prima parte di Giro d’Italia, visto che sono passate nove tappe) che si è dimostrata molto intensa per la Corsa Rosa: nonostante l’assenza di arrivi in salita il percorso e, soprattutto, le condizioni meteorologiche hanno sconvolto più e più volte gli arrivi di ogni giornata. Andiamo a scoprire, arrivati al primo giorno di riposo, chi sale e chi scende tra i favoriti. Chi sale Primoz Roglic: ...

Giro d’Italia 2019 - oggi il giorno di riposo. Si ricomincia domani : programma - orario e tv : oggi (lunedì 20 maggio) ci sarà il primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019. Dopo l’impegnativa cronometro di San Marino, i corridori avranno modo di rifiatare e recuperare le energie in vista di una seconda settimana di corsa che presenterà le prime tappe di montagna e in cui vedremo lo scontro diretto tra gli uomini di classifica. La Corsa Rosa ripartirà domani con la decima tappa, 145 km da Ravenna a Modena. Una frazione ...

Giro d’Italia 2019 - Matt White (Mitchelton-Scott) : “Non ci sono spiegazioni per la prestazione di Yates” : Al sito cyclingnews.com ha parlato il DS della Mitchelton-Scott, Matt White, che ha analizzato la brutta prestazione odierna di Simon Yates: “Non sono ancora sicuro, al momento non ho una spiegazione per quanto accaduto. Puntroppo non ha fatto una buona cronometro“. White non accampa scuse e non cerca alibi come la caduta dei giorni scorsi: “Non stiamo cercando nessuna scusa. Ora stiamo guardando avanti, non indietro. Ha avuto ...

Giro d'Italia 2019 - tutte le tappe : percorso e altimetria : tutte le tappe del Giro d'Italia 2019: altimetria, planimetria, calendario e percorso di tutte le tappe della corsa...

Alpi sommerse - 4 metri di neve sul Gavia : il Giro d’Italia ha già un “piano B” davvero clamoroso [FOTO] : E’ un Maggio incredibile per il meteo sull’Italia: fa freddo e imperversa il maltempo come se fossimo in pieno inverno e le Alpi sono ancora letteralmente sommerse di neve. I principali passi Alpini non sono ancora stati liberati e aperti al traffico. Sul Rombo ci sono addirittura 10 metri di neve, ma la situazione è critica anche sul Gavia dove Martedì 28 Maggio dovrebbe transitare il Giro d’Italia per la 16ª tappa della 102ª ...

Giro d’Italia – Roglic - vittoria di tappa a 2° posto in classifica generale : “maglia rosa? Preferisco inseguire e sorridere a Verona” : Primoz Roglic vince la 9ª tappa del Giro d’Italia e si piazza al secondo posto nella classifica generale: lo sloveno spiega di preferire il ruolo di inseguitore Il più veloce nella cronometro odierna è stato ancora una volta Primoz Roglic. Il ciclista sloveno ha bissato il successo nella prima tappa vincendo il nono appuntamento del Giro d’Italia. Lo sloveno, intervistato ai microfoni della ‘Rosea’, ha spiegato di ...

Giro d’Italia – Nibali nervoso - lo ‘Squalo’ fa chiarezza : “volevo concentrazione - mi sono arrabbiato con le telecamere perchè…” : Vincenzo Nibali spiega la natura del suo nervosismo nelle fasi precedenti all’inizio della sua cronometro: lo ‘Squalo’ infastidito dall’invadenza delle telecamere Vincenzo Nibali ha chiuso la cronometro della 9ª tappa del Giro d’Italia con un buon 4° posto. Lo ‘Squalo’ ha perso poco più di 1 minuto da Roglic, ma ha guadagnato su diversi altri big. Intervistato ai microfoni della ‘Rosea’ ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic devastante. Obiettivo difesa sulle Alpi. Ma la crono di Verona… : Sin da ottobre, da quando è stato svelato il percorso dell’edizione numero 102 del Giro d’Italia, si era capito che sarebbero state le cronometro a fare la differenza, soprattutto nella prima parte della Corsa Rosa. Così è stato fino ad ora: due prove contro il tempo e due vittorie, tra Bologna e San Marino, per Primoz Roglic, l’uomo più atteso da addetti ai lavori e bookmakers. Un po’ di fortuna, ma anche tantissima ...

Giro d’Italia 2019 : Valerio Conti difende bene la maglia rosa nella cronometro e il suo sogno continuerà fino alle Alpi : L’obiettivo oggi era uno solo, difendere la maglia rosa e Valerio Conti lo ha centrato. nella cronometro di San Marino il corridore della UAE-Team Emirates è riuscito a gestire bene lo sforzo in una tappa molto impegnativa, soprattutto per il diluivo sotto cui ha corso. Primoz Roglic faceva paura, ma il 26enne laziale è riuscito a limitare bene i danni. Infatti il suo distacco di 3’34? dallo sloveno è certamente elevato, ma come ha dichiarato ...

FOTO Giro d’Italia 2019 - Passo Gavia sommerso dalla neve! Il tappone è a rischio - strada innevata e “muri bianchi” : Situazione sempre più critica sul Passo Gavia dove il maltempo continua a imperversare: sono presenti muri di neve di addirittura 4 metri, la strada è totalmente imbiancata ed è impossibile arrivare ai 2621 metri s.l.m. Martedì 28 maggio dovrebbe passare da qui una tappa del Giro d’Italia ma a dieci giorni dall’evento c’è il concreto rischio che il gruppo non riesca a transitare dalla Cima Coppi: si continua a lavorare ...