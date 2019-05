Giornata Mondiale dell’Ambiente | Copernicus rivela il valore delle previsioni sulla

La Convenzione sulla diversità biologica dell’ONU e Slow Food insieme per la Giornata Mondiale della biodiversità : La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è lieta di avere Slow Food come partner per la Giornata mondiale della biodiversità di quest’anno, il 22 maggio. Tema per il 2019 è Our Biodiversity, Our Food, Our Health proprio per sottolineare la stretta interdipendenza esistente tra la biodiversità, i sistemi alimentari e la salute umana, toccando gli aspetti della diversità biologica e culturale più tangibili nella vita quotidiana delle persone ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +7 su Bottas. Ferrari sprofondate : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Giornata Mondiale delle Api : in Italia 60mila apicoltori e 1 - 5 milioni di alveari : Il 20 maggio ricorre la “Giornata mondiale delle Api“, proclamata nel 2018 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, su iniziativa della Repubblica Slovena e con il sostegno e il voto favorevole dell’Italia. L’apicoltura Italiana costituisce un importante settore del comparto agricolo nazionale, per la capacità produttiva raggiunta e per la funzione impollinatrice che le api svolgono a favore degli ambienti rurali, ...

Giornata Mondiale delle api : obiettivi e iniziative : Il 20 maggio è la Giornata mondiale delle Api. Non tutti gli animali hanno una Giornata mondiale dedicata, le api se la meritano, non solo per la dolcezza che ci regalano per il loro miele. Questa ricorrenza, infatti, è importante perché ci deve ricordare la situazione in cui questi animali vivono e l’impatto che le attività umane hanno su questi insetti. Andiamo a vedere come stanno le api nel mondo e cosa si sta facendo per salvarle. ...

Giornata Mondiale delle api : senza di loro niente caffè e cioccolata : Si celebra il 20 maggio la Giornata Mondiale delle api, iniziativa partita dalla Slovenia e sostenuta da altri 115 Paesi che ha ottenuto il riconoscimento dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2017. La Giornata dedicata all’apicoltura vuole sottolineare il ruolo e importanza delle api e di altri impollinatori dal punto di vista economico, sociale e ambientale: tali insetti sono gravemente minacciati dagli effetti ...

Giornata Mondiale della Metrologia 2019 Il 20 maggio 2019 finalmente si cambia : Mancano poche ore a una svolta epocale che non interessa solo il mondo scientifico, ma anche il comune cittadino: da lunedì 20 maggio 2019 le nostre misurazioni avranno un riferimento più che stabile e certo, ovvero le leggi dell’universo. Il 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Metrologia, entra infatti in scena il nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), nel quale a cambiare sono le definizioni delle sette ...

Giornata Mondiale contro l'omofobia - flash mob a Milano. FOTO : Giornata mondiale contro l'omofobia, flash mob a Milano. FOTO L'iniziativa è stata organizzata davanti a Palazzo Marino in piazza della Scala, dove è stato esposto un telo bianco con la scritta "un segno contro l'omotransfobia ", sul quale ognuno ha potuto apporre la propria "firma" con il palmo della mano. LA ...

Giornata Mondiale contro omofobia - il messaggio di Mattarella : “La lotta ad intolleranza sia impegno delle istituzioni” : “Promuovere la cultura dell’inclusione e del rispetto di ogni differenza con iniziative adeguate e idonee nella famiglia, nella scuola, nelle varie realtà sociali ed in ogni forma di comunicazione, e far sì che questa cultura si traduca in comportamenti quotidiani”. È l’appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 13esima Giornata contro l’omofobia, la difobia e la transfobia, istituita ...

Giornata Mondiale contro l’omofobia - Sergio Mattarella : “Promuoviamo la cultura dell’inclusione” : Oggi è la Giornata mondiale contro l'omofobia: il 17 maggio del 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità stablì che amare una persona del proprio sesso non rientrava più fra le patologie mentali, e da quel giorno la ricorrenza si festeggia in 130 paesi. Sergio Mattarella: "È l'occasione per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza contro ogni forma di discriminazione inerente all'orientamento sessuale o alla identità di ...