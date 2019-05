Giorgia Meloni a valanga dopo SeaWatch | Subito guerra agli scafisti | blocco navale

Lo strappo di Giorgia Meloni : “Basta con Berlusconi - futuro è alleanza Fdi – Lega” : La leader di Fratelli d'Italia lancia la sua sfida in vista delle Elezioni Europee a partire dallo strappo con Forza Italia e con Silvio Berlusconi: "Troppa distanza con chi si allea con il Partito Democratico, il futuro parte dall'alleanza fra noi e la Lega del ministro dell'Interno Matteo Salvini".Continua a leggere

30 mila persone a Napoli per Fdi Giorgia Meloni batte Matteo Salvini : Oltre 30 mila persone in piazza a Napoli per la manifestazione nazionale di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Circa 200 pullman provenienti da tutte le regioni d'Italia - si spiega in una nota degli organoizzatori -sono giunti Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni - cosa non le è andato giù del comizio di Salvini a Milano : "I fischi al Papa" : Su una cosa Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno d'accordo: Papa Francesco. La presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito, commenta così i fischi a Bergoglio in piazza Duomo a Milano, durante il comizio del ca

Giorgia Meloni - una soluzione brutale : "Sea Watch nave pirata da affondare" : La Sea Watch? Giorgia Meloni ha una risposta semplice: "Se la Germania non la riconosce, allora la Sea Watch è una nave pirata. In tal caso, si fa sbarcare l'equipaggio e la nave si affonda". Fine della storia. Da Napoli, per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale, la leader di Frat

La scelta di Giorgia Meloni : "Mai più con Berlusconi - alleati con Salvini" : C’erano una volta Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In quest’ordine di rilevanza. Ma la foto a tre del centrodestra è sempre più un ricordo sbiadito. E Giorgia Meloni ha fatto una scelta: “Mai più con Berlusconi”, perché “troppe cose ci dividono” e invece alleanza con Salvini. Con l’obiettivo di essere “la sorpresa” alle Europee e ribaltare i ...

Giorgia Meloni - l'attacco brutale contro la ministra Trenta : "L'esercito non è una Ong" : Scoppia la polemica sul tema scelto dal governo per la prossima parata militare del 2 giugno. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha deciso di dedicare la cerimonia alla "inclusione". Una scelta che non è per niente piaciuta a Giorgia Meloni che ha duramente attaccato la ministra: "Corre l'ob

Giorgia Meloni - la reazione durissima contro il gattino massacrato in Calabria : "Tolleranza zero" : In una scuola di Gioia Tauro, in Calabria, un collaboratore scolastico ha picchiato un gattino davanti agli occhi sconcertati dei bambini per poi lasciarlo morire dopo un'ora di agonia. La bestiola si era intrufolata nella scuola primaria "Montale-Pettinalli" per l'ennesima volta, per questo il bide

Giorgia Meloni - rivoluzione nel centrodestra : "Fratelli d'Italia pronta ad allargare i confini dopo il voto" : "dopo le elezioni del 26 maggio pensiamo di poter allargare ulteriormente i confini di Fratelli d'Italia, anche mettendo in discussione tutto quello che abbiamo costruito. Non penso che si possa trattare Fratelli d'Italia, nell'eventuale costruzione di qualcos'altro, come una delle parti in causa: è

Marco Bertolini - il generale candidato con Giorgia Meloni : "Soluzione militare contro l'immigrazione" : generale, oltre la frontiera ci sta la Merkel crucca e cancelliera. E poi Juncker che ammaina la bandiera, dopo cinque anni e mille sbagli, se la dà a gambe come i conigli... Si potrebbero fischiettare a mo' di una canzone le imminenti elezioni europee. Chiedendoci se ai posti di comando vogliamo de

Giorgia Meloni a caccia di voti tra selfie - ambizione e pecorino : Una campagna elettorale frenetica, che mescola social e tradizione, tormentoni virali come le zucchine di mare e solide cene di finanziamento. Per fare di Fratelli d'Italia il socio decisivo della Lega. Al posto dei Cinque stelle e di quel «comunista» (parole sue) di Di Maio Giorgia Meloni è diventata lady rabbia " La destra trionfa anche sui social network, mentre la sinistra non ha capito nulla "

Giorgia Meloni a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Il voto a Fdl può cambiare l'Italia» L'intervista integrale : Pensa che l'autonomia regionale porterebbe ad un'Italia di serie A e una di serie B? Ne ha parlato con Salvini? «Ho parlato con Salvini di questo tema diverse volte, anche quando...

Giorgia Meloni - il colpo a Matteo Salvini : chi strappa alla Lega. E Daniela Santanchè... : Sarebbe in corso un esodo dalla Lega di Matteo Salvini a Fratelli d'Italia. Gianpaolo Natali, consigliere comunale, ha già fatto il trasloco, ha annunciato Daniela Santanchè durante un comizio a Brescia. E non sarà il solo: "Altri consiglieri lo seguiranno". Anche se il Carroccio smentisce. "Quando

